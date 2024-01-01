https://sputnikarabic.ae/20240101/خبراء-يكشفون-عن-5-أشياء-تساعد-على-عيش-حياة-أطول-1084626409.html

خبراء يكشفون عن 5 أشياء تساعد على عيش حياة أطول

خبراء يكشفون عن 5 أشياء تساعد على عيش حياة أطول

أفاد خبراء بأن ما يقدر بنحو 25% من طول عمر الإنسان تحدده جيناتنه، والباقي يتحدد بما يفعله يوما بعد يوم. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T14:37+0000

2024-01-01T14:37+0000

2024-01-01T14:37+0000

مجتمع

الصحة

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وأوضحت مجلة علمية بأنه لا توجد حلول سريعة أو طرق مختصرة لعيش حياة أطول وأكثر صحة، ولكن العلم واضح بشأن المبادئ الأساسية.فيما يلي 5 أشياء يمكنك القيام بها لإطالة العمرك وتحسين الصحة، وفقا للخبراء:1- تناول نظاما غذائيا نباتيا في الغالبتشير الأدلة بشكل كبير إلى أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يرتبط بالصحة وطول العمر، فإذا تناولت المزيد من الأطعمة النباتية وقللت من اللحوم والأطعمة المصنعة والسكر والملح، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض التي تقصر حياتنا، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.وأشارت المجلة إلى أن الأطعمة النباتية غنية بالمواد المغذية والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنها مضادة للالتهابات، كل هذا يحمي من تلف خلايانا مع تقدمنا في السن، مما يساعد على الوقاية من الأمراض.2- الحصول على وزن صحيهناك طريقة أخرى مهمة يمكنك من خلالها التمتع بصحة أفضل وهي محاولة تحقيق وزن صحي، حيث تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية التي تقصر حياتنا.بالإضافة إلى تأثيرها الجسدي، ترتبط السمنة أيضًا بتدهور الصحة النفسية، وترتبط بالاكتئاب وانخفاض احترام الذات والتوتر.3- ممارسة الرياضة بانتظامنعلم جميعًا أن التمارين الرياضية مفيدة لنا، والقرار الأكثر شيوعًا الذي نتخذه في هذا الوقت من العام هو ممارسة المزيد من التمارين الرياضية والمحافظة على لياقتنا البدنية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحمي من الأمراض المزمنة، وتقلل من التوتر، وتحسن صحتك العقلية.في حين أن إحدى الطرق التي تساعدك بها التمارين الرياضية هي دعمك للتحكم في وزنك وخفض مستويات الدهون في الجسم، فإن التأثيرات الأوسع نطاقًا تشمل تحسين استخدام الجلوكوز (سكر الدم) وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم ووظيفة القلب.4- الامتناع عن التدخينإذا كنت تريد أن تكون أكثر صحة وتعيش لفترة أطول، فلا تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية.وحتى لو كنت تدخن لسنوات، فمن خلال الإقلاع عن التدخين في أي عمر، يمكنك الحصول على فوائد صحية على الفور تقريبًا، ويمكنك عكس العديد من الآثار الضارة للتدخين، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.5- إعطاء الأولوية للتواصل الاجتماعيعندما نتحدث عن العيش بصحة أفضل وأطول، فإننا نميل إلى التركيز على ما نفعله بأجسامنا المادية، لكن أحد أهم الاكتشافات خلال العقد الماضي كان الاعتراف بأهمية الصحة الروحية والنفسية.وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة والمعزولين اجتماعيًا يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة وأكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف وكذلك القلق والاكتئاب.

https://sputnikarabic.ae/20231230/تمرين-لمدة-5-دقائق-يزيد-قدرة-الإنسان-على-القراءة-1084573251.html

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