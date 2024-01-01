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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/خبير-أوكراني-كييف-خسرت-بالفعل-1084618555.html
خبير أوكراني: كييف خسرت بالفعل
خبير أوكراني: كييف خسرت بالفعل
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن البيانات المستمدة من المسوحات الاجتماعية تظهر أن أوكرانيا خسرت بالفعل حرب المعلومات... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T08:18+0000
2024-01-01T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بورتنيك في مقابلة مع قناة "نوفيني لايف" على "يوتيوب": "أؤمن بمستقبل أوكرانيا، والإيمان بالنصر... نحن نخسر داخل أوكرانيا وخارجها، كل المسوحات تظهر ذلك".ويعتقد الخبير أنه في الوقت ذاته، فإن وسائل الإعلام الروسية هي التي تهيمن على برنامج "تلغرام".وفي وقت سابق، أكد رسلان بورتنيك، مرارا وتكرارا، الفشل الكامل للسياسة الإعلامية للسلطات الأوكرانية. ووفقا له، فإن فشل الدعاية في كييف بدأ بالفعل في إحداث مشاكل على شكل انخفاض في تدفق المتطوعين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.ويعتقد أن أوكرانيا دفعت نفسها إلى فخ المعلومات، وأشار الخبير إلى أن كلا من المواطنين الأوكرانيين والحلفاء الغربيين لا يصدقون تصريحات كييف "المتفائلة".
https://sputnikarabic.ae/20231230/دبلوماسي-روسي-خطط-نظام-كييف-العسكرية-فشلت-فشلا-ذريعا-وعلى-الغرب-توقع-أخبار-سيئة-قريبا-1084565503.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أوكراني: كييف خسرت بالفعل

08:18 GMT 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن البيانات المستمدة من المسوحات الاجتماعية تظهر أن أوكرانيا خسرت بالفعل حرب المعلومات أمام روسيا.
وقال بورتنيك في مقابلة مع قناة "نوفيني لايف" على "يوتيوب": "أؤمن بمستقبل أوكرانيا، والإيمان بالنصر... نحن نخسر داخل أوكرانيا وخارجها، كل المسوحات تظهر ذلك".

ووفقا له، تظهر المسوحات تراجعا كبيرا في ثقة الجمهور في الدعاية التلفزيونية، وأشار بورتنيك إلى أن سكان أوكرانيا يثقون بالمعلومات الواردة من قنوات "تلغرام" أكثر من الوسائل الإعلامية المحلية.

ويعتقد الخبير أنه في الوقت ذاته، فإن وسائل الإعلام الروسية هي التي تهيمن على برنامج "تلغرام".

وأضاف: "لقد خسرنا بالفعل حرب المعلومات هذه، وخسرنا الروايات بالفعل".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسي روسي: خطط نظام كييف العسكرية فشلت فشلا ذريعا وعلى الغرب توقع أخبار سيئة قريبا
30 ديسمبر 2023, 01:34 GMT
وفي وقت سابق، أكد رسلان بورتنيك، مرارا وتكرارا، الفشل الكامل للسياسة الإعلامية للسلطات الأوكرانية. ووفقا له، فإن فشل الدعاية في كييف بدأ بالفعل في إحداث مشاكل على شكل انخفاض في تدفق المتطوعين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
ويعتقد أن أوكرانيا دفعت نفسها إلى فخ المعلومات، وأشار الخبير إلى أن كلا من المواطنين الأوكرانيين والحلفاء الغربيين لا يصدقون تصريحات كييف "المتفائلة".
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