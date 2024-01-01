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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/خبير-روسيا-تراقب-كل-الأجواء-الأوكرانية-وتمنع-أي-خرق-عسكري-لوجستي--1084621186.html
خبير: روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتمنع أي خرق عسكري لوجستي
خبير: روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتمنع أي خرق عسكري لوجستي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
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راديو
شؤون عسكرية
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خبير: روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتمنع أي خرق عسكري لوجستي
خبير: روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتمنع أي خرق عسكري لوجستي
لم يشهد عام 2023 نهاية الحرب في أوكرانيا، ورغم كل الصعوبات والضغوطات والعقوبات التي فرضت على روسيا، إلا أنها لم تنهار، بل أظهرت قدرة عالية على التكيّف والابتكار. عن تطورات الحرب الأوكرانية في حصاد عام مضى، تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز"جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:خبير: عملية "طوفان الأقصى" لها أثر كبير وإنجاز تاريخي قد يسجل في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيليعن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والحرب على غزة، خلال عام 2023، وعن تفاصيل عملية "طوفان الأقصى" ونتائجها، تحدث الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتمنع أي خرق عسكري لوجستي

10:10 GMT 01.01.2024
راديو
خبير: روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتمنع أي خرق عسكري لوجستي
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
لم يشهد عام 2023 نهاية الحرب في أوكرانيا، ورغم كل الصعوبات والضغوطات والعقوبات التي فرضت على روسيا، إلا أنها لم تنهار، بل أظهرت قدرة عالية على التكيّف والابتكار. عن تطورات الحرب الأوكرانية في حصاد عام مضى، تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز"جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:

لوجستيا، لن تستطيع أوكرانيا أن تحقق أي خرق عسكري كبير، لأن روسيا تراقب كل الأجواء الأوكرانية وتعرف كيف تأتي الإمدادات والمدرعات وما شابه ذلك إلى أوكرانيا، وتستطيع تدميرها قبل وصولها إلى الجبهات وهنا تكمن نقطة القوة بالنسبة لروسيا، بالإضافة إلى أن المعركة هي معركة برية والجيش الروسي معروف أنه من أقوى الجيوش في العالم في المعارك البرية.

خبير: عملية "طوفان الأقصى" لها أثر كبير وإنجاز تاريخي قد يسجل في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والحرب على غزة، خلال عام 2023، وعن تفاصيل عملية "طوفان الأقصى" ونتائجها، تحدث الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج:

بدء عملية طوفان الأقصى كان محصور في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولم يكن لدى إيران عِلم بما يُخَطط له، ولكن إيران دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية. الداعِم المباشَر للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم هو المحور اليمني والحشد الشعبي العراقي والمقاومة اللبنانية في الجبهة الشمالية. سماح الإسرائيليين باستهداف المدنيين من الطفل حتى الشيخ أدى إلى انقلاب في الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل. الوضع السياسي في إسرائيل مأساوي جدًا، وهذه الحرب اختبرت الجانب الإسرائيلي في أنه غير قادر حتى على إدارة منظوماته ومؤسساته الداخلية.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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