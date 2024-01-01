https://sputnikarabic.ae/20240101/خبير-يكشف-عن-سعر-الغاز-في-أوروبا-في-عام-2024-1084620395.html

خبير يكشف عن سعر الغاز في أوروبا في عام 2024

خبير يكشف عن سعر الغاز في أوروبا في عام 2024

كشفت تقارير وتوقعات اقتصادية عن ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا لعام 2024 بنسبة 15.5% إلى متوسط ​​سنوي قدره 560 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وبسبب الطقس يمكن أن... 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T09:51+0000

2024-01-01T09:51+0000

2024-01-01T09:51+0000

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388658_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec4ee9344987e837dd69aadef8d73035.jpg

وفي سياق متصل كشف الخبير في أسواق الأوراق المالية "BCS World of Investments" إيفجيني ميرونيوك، في توقعاته أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ستتراوح بين 565 دولارا و545 دولارا لتصل إلى نحو 580 دولارا لكل ألف متر مكعب في الربع الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي.ووفقا للخبير، فإن متوسط ​​التكلفة السنوية لأسعار الغاز سيرتفع بنسبة 15.5%، لافتا إلى أن أسعار الغاز تعتمد بشكل كبير على الطقس، مضيفا بالقول "نحن نرفع توقعاتنا لأسعار الغاز في أوروبا: بمقدار 15 دولارًا، إلى 560 دولارًا لكل ألف متر مكعب لعام 2024، وبمقدار 50 دولارًا، إلى 350 دولارًا لكل ألف متر مكعب لعام 2025".وأشار محاور الوكالة إلى أنه بالرغم من مرافق التخزين الكاملة والبداية الضعيفة لموسم التدفئة، يتم تداول الغاز بسعر يتراوح بين 400 و500 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث من المفترض أن يؤدي فصل الشتاء الطبيعي إلى خفض الاحتياطيات في المنطقة بسرعة، نظرًا للإمدادات المحدودة من روسيا، والتوازن غير المستقر بين العرض والطلب، مما يعني أنه اعتمادًا على الطقس، يمكن أن تنخفض الأسعار إلى 350 دولارًا أو تقفز إلى 900 دولار لكل ألف مكعب.

https://sputnikarabic.ae/20231230/روسيا-تكشف-عن-شروط-استمرار-مرور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1084567936.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد