عربي
https://sputnikarabic.ae/20240101/خبير-يكشف-عن-سعر-الغاز-في-أوروبا-في-عام-2024-1084620395.html
خبير يكشف عن سعر الغاز في أوروبا في عام 2024
خبير يكشف عن سعر الغاز في أوروبا في عام 2024
كشفت تقارير وتوقعات اقتصادية عن ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا لعام 2024 بنسبة 15.5% إلى متوسط ​​سنوي قدره 560 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وبسبب الطقس يمكن أن... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T09:51+0000
2024-01-01T09:51+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388658_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec4ee9344987e837dd69aadef8d73035.jpg
وفي سياق متصل كشف الخبير في أسواق الأوراق المالية "BCS World of Investments" إيفجيني ميرونيوك، في توقعاته أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ستتراوح بين 565 دولارا و545 دولارا لتصل إلى نحو 580 دولارا لكل ألف متر مكعب في الربع الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي.ووفقا للخبير، فإن متوسط ​​التكلفة السنوية لأسعار الغاز سيرتفع بنسبة 15.5%، لافتا إلى أن أسعار الغاز تعتمد بشكل كبير على الطقس، مضيفا بالقول "نحن نرفع توقعاتنا لأسعار الغاز في أوروبا: بمقدار 15 دولارًا، إلى 560 دولارًا لكل ألف متر مكعب لعام 2024، وبمقدار 50 دولارًا، إلى 350 دولارًا لكل ألف متر مكعب لعام 2025".وأشار محاور الوكالة إلى أنه بالرغم من مرافق التخزين الكاملة والبداية الضعيفة لموسم التدفئة، يتم تداول الغاز بسعر يتراوح بين 400 و500 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث من المفترض أن يؤدي فصل الشتاء الطبيعي إلى خفض الاحتياطيات في المنطقة بسرعة، نظرًا للإمدادات المحدودة من روسيا، والتوازن غير المستقر بين العرض والطلب، مما يعني أنه اعتمادًا على الطقس، يمكن أن تنخفض الأسعار إلى 350 دولارًا أو تقفز إلى 900 دولار لكل ألف مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20231230/روسيا-تكشف-عن-شروط-استمرار-مرور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1084567936.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388658_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_4a7900149bf13b4a9453e7f426f21b42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

خبير يكشف عن سعر الغاز في أوروبا في عام 2024

09:51 GMT 01.01.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
كشفت تقارير وتوقعات اقتصادية عن ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا لعام 2024 بنسبة 15.5% إلى متوسط ​​سنوي قدره 560 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وبسبب الطقس يمكن أن تنخفض إلى 350 دولارًا أو تقفز إلى 900 دولار أمريكي.
وفي سياق متصل كشف الخبير في أسواق الأوراق المالية "BCS World of Investments" إيفجيني ميرونيوك، في توقعاته أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ستتراوح بين 565 دولارا و545 دولارا لتصل إلى نحو 580 دولارا لكل ألف متر مكعب في الربع الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي.
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
روسيا تكشف عن شروط استمرار مرور الغاز عبر أوكرانيا
30 ديسمبر 2023, 07:38 GMT
ووفقا للخبير، فإن متوسط ​​التكلفة السنوية لأسعار الغاز سيرتفع بنسبة 15.5%، لافتا إلى أن أسعار الغاز تعتمد بشكل كبير على الطقس، مضيفا بالقول "نحن نرفع توقعاتنا لأسعار الغاز في أوروبا: بمقدار 15 دولارًا، إلى 560 دولارًا لكل ألف متر مكعب لعام 2024، وبمقدار 50 دولارًا، إلى 350 دولارًا لكل ألف متر مكعب لعام 2025".
وأشار محاور الوكالة إلى أنه بالرغم من مرافق التخزين الكاملة والبداية الضعيفة لموسم التدفئة، يتم تداول الغاز بسعر يتراوح بين 400 و500 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث من المفترض أن يؤدي فصل الشتاء الطبيعي إلى خفض الاحتياطيات في المنطقة بسرعة، نظرًا للإمدادات المحدودة من روسيا، والتوازن غير المستقر بين العرض والطلب، مما يعني أنه اعتمادًا على الطقس، يمكن أن تنخفض الأسعار إلى 350 دولارًا أو تقفز إلى 900 دولار لكل ألف مكعب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала