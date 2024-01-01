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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/راجمات-روسية-تحيد-جنودا-أوكرانيين-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1084619349.html
راجمات روسية تحيد جنودا أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
راجمات روسية تحيد جنودا أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
تمكنت طاقم راجمة صواريخ من طراز "غراد" التابعة لمجموعة "دنيبر" الروسية، بتحييد أفراد تابعين للقوات المسحلة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T08:44+0000
2024-01-01T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتحييد جنود أوكرانيين، بواسطة منظومة راجمة الصواريخ "غراد" على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.وأشارت الدفاع إلى أن "العمل المنسق للمدفعية الصاروخية ووحدات الاستطلاع يجعل من الممكن تدمير الأهداف المحددة بسرعة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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راجمات روسية تحيد جنودا أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو

08:44 GMT 01.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تمكنت طاقم راجمة صواريخ من طراز "غراد" التابعة لمجموعة "دنيبر" الروسية، بتحييد أفراد تابعين للقوات المسحلة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتحييد جنود أوكرانيين، بواسطة منظومة راجمة الصواريخ "غراد" على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

وقالت الدفاع الروسية: "تلقت الأطقم من المراقبين إحداثيات تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك أرسل طاقم الراجمة الصواريخ نحو العدو في دفعة واحدة".

وأشارت الدفاع إلى أن "العمل المنسق للمدفعية الصاروخية ووحدات الاستطلاع يجعل من الممكن تدمير الأهداف المحددة بسرعة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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