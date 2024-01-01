https://sputnikarabic.ae/20240101/ضابط-أمريكي-روسيا-قادرة-على-تحرير-أوديسا-1084625924.html

ضابط أمريكي: روسيا قادرة على تحرير أوديسا

ضابط أمريكي: روسيا قادرة على تحرير أوديسا

صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه يمكن لروسيا أن تحرر أوديسا إذا لزم الأمر. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T13:57+0000

2024-01-01T13:57+0000

2024-01-01T13:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة " Dialogue works" على موقع "يوتيوب" ردا على كلام المذيع إذا استولت روسيا على أوديسا، فسيكون من المستحيل تقريبًا إعادتها: "نعم، يمكنهم المحاولة بالفعل، لقد بدأوا بالفعل، وهم الآن يختبرون الأجواء".وأشار جونسون إلى أنه في الوقت نفسه، تقترب الإمدادات الغربية من نهايتها، ومن غير المتوقع بعد تقديم حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html

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