https://sputnikarabic.ae/20240101/ضابط-أمريكي-روسيا-قادرة-على-تحرير-أوديسا-1084625924.html
ضابط أمريكي: روسيا قادرة على تحرير أوديسا
ضابط أمريكي: روسيا قادرة على تحرير أوديسا
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه يمكن لروسيا أن تحرر أوديسا إذا لزم الأمر. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T13:57+0000
2024-01-01T13:57+0000
2024-01-01T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065409512_0:92:2594:1551_1920x0_80_0_0_3e357160bcfeac546bd8d766a36241b4.jpg
وقال جونسون في مقابلة مع قناة " Dialogue works" على موقع "يوتيوب" ردا على كلام المذيع إذا استولت روسيا على أوديسا، فسيكون من المستحيل تقريبًا إعادتها: "نعم، يمكنهم المحاولة بالفعل، لقد بدأوا بالفعل، وهم الآن يختبرون الأجواء".وأشار جونسون إلى أنه في الوقت نفسه، تقترب الإمدادات الغربية من نهايتها، ومن غير المتوقع بعد تقديم حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065409512_203:0:2392:1642_1920x0_80_0_0_93b426f45641fc037178e86a41a5ba07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أمريكي: روسيا قادرة على تحرير أوديسا
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه يمكن لروسيا أن تحرر أوديسا إذا لزم الأمر.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة " Dialogue works" على موقع "يوتيوب" ردا على كلام المذيع إذا استولت روسيا على أوديسا، فسيكون من المستحيل تقريبًا إعادتها: "نعم، يمكنهم المحاولة بالفعل، لقد بدأوا بالفعل، وهم الآن يختبرون الأجواء".
ووفقا للخبير، فإن الجيش الروسي في وضع أفضل من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أن لديه عددا كافيا من الأفراد العسكريين. إنهم يخضعون للتدريب اللازم، بينما يقوم نظام كييف بإمساك الناس في الشوارع وإرسالهم إلى الجبهة.
وأشار جونسون إلى أنه في الوقت نفسه، تقترب الإمدادات الغربية من نهايتها، ومن غير المتوقع بعد تقديم حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.