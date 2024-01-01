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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/ضابط-أوكراني-يحذر-من-سيناريو-مرعب-يتمثل-بـانهيار-الجبهة--1084617075.html
ضابط أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"
ضابط أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"
كشف عقيد متقاعد في الجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي يبحث بشكل منهجي عن نقاط الضعف في الدفاع الأوكراني من أجل اختراق جبهة القوات المسلحة الأوكرانية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T06:57+0000
2024-01-01T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال العقيد المتقاعد، أوليغ ستاريكوف، خلال مقابلة مع قناة "Ruslan Bizyaev Studio" على "يوتيوب"، إن "الجيش الروسي يبحث عن نقاط ضعف، ما يخلق التوتر، وفي مكان ما هذا التوتر سوف يؤدي إلى انهيار حتمي للجبهة".وبحسب ستاريكوف، فإن الجيش الروسي ليس في عجلة من أمره ويقوم بمهامه كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أن التعبئة القسرية هي السبب الرئيسي للانهيار الوشيك لجبهة القوات المسلحة الأوكرانية.وبرأيه فإن الجنود الجدد في الجيش الأوكراني يفتقرون إلى الصفات الأخلاقية والقتالية وبالتالي غير قادرين على القتال وسوف يموتون بسرعة في ساحة المعركة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-توجه-ضربة-ضخمة-لمطاري-دنيبر-وشكولني-الأوكرانيين--1084603215.html
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العالم
العالم

ضابط أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"

06:57 GMT 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كشف عقيد متقاعد في الجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي يبحث بشكل منهجي عن نقاط الضعف في الدفاع الأوكراني من أجل اختراق جبهة القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال العقيد المتقاعد، أوليغ ستاريكوف، خلال مقابلة مع قناة "Ruslan Bizyaev Studio" على "يوتيوب"، إن "الجيش الروسي يبحث عن نقاط ضعف، ما يخلق التوتر، وفي مكان ما هذا التوتر سوف يؤدي إلى انهيار حتمي للجبهة".
وبحسب ستاريكوف، فإن الجيش الروسي ليس في عجلة من أمره ويقوم بمهامه كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أن التعبئة القسرية هي السبب الرئيسي للانهيار الوشيك لجبهة القوات المسلحة الأوكرانية.
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وشكولني الأوكرانيين
أمس, 14:20 GMT
وبرأيه فإن الجنود الجدد في الجيش الأوكراني يفتقرون إلى الصفات الأخلاقية والقتالية وبالتالي غير قادرين على القتال وسوف يموتون بسرعة في ساحة المعركة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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