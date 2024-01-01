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https://sputnikarabic.ae/20240101/ضابط-استخبارات-أمريكي-2024-سيكون-العام-الأخير-لزيلينسكي-1084630747.html
ضابط استخبارات أمريكي: 2024 سيكون العام الأخير لزيلينسكي
ضابط استخبارات أمريكي: 2024 سيكون العام الأخير لزيلينسكي
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن العام الجديد سيكون الأخير بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي كرئيس للدولة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T16:35+0000
2024-01-01T16:58+0000
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وكتب ريتر على منصة "إكس": "كل عام وأنت بخير. عام 2024 سيكون عامك الأخير كرئيس للدولة الفاشلة المعروفة باسم أوكرانيا".دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html
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ضابط استخبارات أمريكي: 2024 سيكون العام الأخير لزيلينسكي

16:35 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 16:58 GMT 01.01.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن العام الجديد سيكون الأخير بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي كرئيس للدولة.
وكتب ريتر على منصة "إكس": "كل عام وأنت بخير. عام 2024 سيكون عامك الأخير كرئيس للدولة الفاشلة المعروفة باسم أوكرانيا".
وسأل ريتر، زيلينسكي عما إذا كان هو من كتب خطاب التهنئة بنفسه أو ما إذا كان مساعدوه من وكالة المخابرات المركزية قد ساعدوه.
دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
صاروخ ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
11:49 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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