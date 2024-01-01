https://sputnikarabic.ae/20240101/ضيف-غير-مرغوب-فيه-يقاطع-مبارة-تنس-في-أستراليا-فيديو-1084619725.html
"ضيف غير مرغوب فيه" يقاطع مبارة تنس في أستراليا... فيديو
"ضيف غير مرغوب فيه" يقاطع مبارة تنس في أستراليا... فيديو
قاطع ثعبان سام مبارة تنس في أستراليا، ضمن مباريات بطولة "بريزبن" الدولية، بين النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي جيمس مكابي. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T09:06+0000
2024-01-01T09:06+0000
2024-01-01T09:06+0000
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واقتحم الثعبان السام المباراة بشكل مفاجئ، وتم إيقاف المباراة ليتم السيطرة عليه.ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني، وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.من جانبه، قال ثيم، المصنف الثالث على العالم سابقًا، إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا، وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"ضيف غير مرغوب فيه" يقاطع مبارة تنس في أستراليا... فيديو
قاطع ثعبان سام مبارة تنس في أستراليا، ضمن مباريات بطولة "بريزبن" الدولية، بين النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي جيمس مكابي.
واقتحم الثعبان السام المباراة بشكل مفاجئ، وتم إيقاف المباراة ليتم السيطرة عليه.
ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني، وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.
من جانبه، قال ثيم، المصنف الثالث على العالم سابقًا، إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا، وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا".