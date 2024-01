"ضيف غير مرغوب فيه" يقاطع مبارة تنس في أستراليا... فيديو

Un serpent brun d’environ 50 cm a interrompu le premier tour des qualifications entre Dominic Thiem et James McCabe pendant 40 minutes à Brisbane. 🐍🇦🇺



Il est le serpent le plus 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘𝗟 en Australie et a dû être attrapé par un professionnel. 😳pic.twitter.com/7JIhyzC0ba