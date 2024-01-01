https://sputnikarabic.ae/20240101/كتائب-القسام-تعلن-مقتل-15-جنديا-إسرائيليا-في-عملية-شرق-حي-التفاح-بقطاع-غزة-1084631621.html
"كتائب القسام" تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا في عملية شرق حي التفاح بقطاع غزة
"كتائب القسام" تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا في عملية شرق حي التفاح بقطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، عن "مقتل 15 جنديا إسرائيليا في تفجير حقل ألغام في قوة خاصة بمدينة غزة". 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T16:53+0000
2024-01-01T16:53+0000
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وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إن "قواتها فجرت الحقل الواقع في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بغزة"، مشيرا إلى أن "سيارات الإسعاف والمروحيات الصهيونية شوهدت تهرع لنقل القتلى والجرحى".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/الخارجية-الفلسطينية-نتابع-باهتمام-أنباء-تولي-توني-بلير-مهمة-الإخلاء-الطوعي-لشعبنا-من-غزة-1084624278.html
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قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"كتائب القسام" تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا في عملية شرق حي التفاح بقطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، عن "مقتل 15 جنديا إسرائيليا في تفجير حقل ألغام في قوة خاصة بمدينة غزة".
وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إن "قواتها فجرت الحقل الواقع في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بغزة"، مشيرا إلى أن "سيارات الإسعاف والمروحيات الصهيونية شوهدت تهرع لنقل القتلى والجرحى".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع
، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.