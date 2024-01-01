https://sputnikarabic.ae/20240101/ليلة-رأس-السنة-وسط-بيروت-لا-احتفالات-ولا-بدايات-جديدة-بينما-غزة-تحت-الإبادة-وجنوب-لبنان-تحت-القصف-1084622712.html
ليلة رأس السنة وسط بيروت "لا احتفالات ولا بدايات جديدة بينما غزة تحت الإبادة وجنوب لبنان تحت القصف"
ليلة رأس السنة وسط بيروت "لا احتفالات ولا بدايات جديدة بينما غزة تحت الإبادة وجنوب لبنان تحت القصف"
شارك المئات في تظاهرة وسط العاصمة بيروت، مع انطلاق العام الجيد، وذلك للتعبير عن دعمهم لغزة وجنوب لبنان والمأساة المستمرة واستنكارا للعدوان الإسرائيلي المستمر. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:20+0000
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وتحت عنوان "نحن في حرب لا احتفالات ولا بدايات جديدة بينما غزة تحت الإبادة وجنوب لبنان تحت القصف"، احتشد المئات وسط الساحة التي انقسمت ما بين محتفلين ومتضامنين، أطلقوا الهتافات ورفعوا الشعارات التي تدعو إلى وقف الإبادة وتدعم فلسطين والمقاومة.وقال الأسير المحرر أنور ياسين: "نحن هنا لنؤكد على التزامنا بقضية فلسطين وتحية الشعب والمقاومة في فلسطين، ولنقول أننا معكم في بداية العام الجديد نحمل إليكم أمنياتنا بأن تنتصر المقاومة وتتحرر فلسطين ويعود أبناؤها إليها ويندحر المشروع الصهيوني وعلى رأسه المشروع الأمريكي، لأن من يقود اليوم جريمة الحرب تجاه شعبنا الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية التي تدعم الإجرام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني". وجاءت الوقفة بالتزامن مع وقفات نفذت في عدد من البلدان والعواصم العربية للتنديد بالعدوان ولوقف الإبادة في غزة.وقال بشير كزمة من "جبهة فلسطين حرة"، إننا "نتواجد هنا في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، تلبية لدعوة أهلنا في فلسطين والدعوة العالمية للتظاهر ليلة رأس السنة، لنردد مطالبنا والضغط لوقف الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة وانتهاكاته بحق سائر أهلنا في فلسطين وعدوانه على جنوب لبنان، نحن هنا لنقول لا احتفالات ولا بدايات جديدة وهنالك إبادة نشاهدها أمام أعيننا".
https://sputnikarabic.ae/20231227/من-قلب-بيروت-رسالة-حب-من-أطفال-لبنان-لأطفال-فلسطين-صور-وفيديو-1084489348.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
ليلة رأس السنة وسط بيروت "لا احتفالات ولا بدايات جديدة بينما غزة تحت الإبادة وجنوب لبنان تحت القصف"
حصري
شارك المئات في تظاهرة وسط العاصمة بيروت، مع انطلاق العام الجيد، وذلك للتعبير عن دعمهم لغزة وجنوب لبنان والمأساة المستمرة واستنكارا للعدوان الإسرائيلي المستمر.
وتحت عنوان "نحن في حرب لا احتفالات ولا بدايات جديدة بينما غزة تحت الإبادة وجنوب لبنان تحت القصف"، احتشد المئات وسط الساحة التي انقسمت ما بين محتفلين ومتضامنين، أطلقوا الهتافات ورفعوا الشعارات التي تدعو إلى وقف الإبادة وتدعم فلسطين والمقاومة.
وقال الناشط رياض الأيوبي لـ"سبوتنيك": "بما أن الأنظار اليوم تكون موجهة على الساحات المركزية بمناسبة الأعياد، قررنا اليوم أن تكون مناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض أي مظاهر للاحتفال والحياة الطبيعية طالما هناك شعب يتعرض للإبادة الجماعية".
وقال الأسير المحرر أنور ياسين: "نحن هنا لنؤكد على التزامنا بقضية فلسطين وتحية الشعب والمقاومة في فلسطين، ولنقول أننا معكم في بداية العام الجديد نحمل إليكم أمنياتنا بأن تنتصر المقاومة وتتحرر فلسطين ويعود أبناؤها إليها ويندحر المشروع الصهيوني وعلى رأسه المشروع الأمريكي، لأن من يقود اليوم جريمة الحرب تجاه شعبنا الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية التي تدعم الإجرام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني".
27 ديسمبر 2023, 09:00 GMT
وجاءت الوقفة بالتزامن مع وقفات نفذت في عدد من البلدان والعواصم العربية للتنديد بالعدوان ولوقف الإبادة في غزة.
وقال بشير كزمة من "جبهة فلسطين حرة"، إننا "نتواجد هنا في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، تلبية لدعوة أهلنا في فلسطين والدعوة العالمية للتظاهر ليلة رأس السنة، لنردد مطالبنا والضغط لوقف الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة وانتهاكاته بحق سائر أهلنا في فلسطين وعدوانه على جنوب لبنان، نحن هنا لنقول لا احتفالات ولا بدايات جديدة وهنالك إبادة نشاهدها أمام أعيننا".