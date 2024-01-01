https://sputnikarabic.ae/20240101/مجلة-تعلن-وفاة-21-ميليارديرا-خلال-عام-2023-1084618975.html

مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023

مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023

شمل تصنيف مجلة "فوربس" المالية لعام 2023، نحو 2.6 ألف رجل أعمال وملياردير اعتبروا من أغنى الأشخاص في العالم. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T08:25+0000

2024-01-01T08:25+0000

2024-01-01T08:25+0000

اقتصاد

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وذكرت المجلة، في تقرير نشرته، أن "عام 2023، شهد وفاة 21 ميليارديرا ورجل أعمال، حيث قدرت ثروة أغنى المتوفين بنحو 8 مليارات دولار، بينهم 8 مواطنين أمريكيين وتوفي ثلاثة في الهند، واثنان في ماليزيا"، مضيفة أنه "من بين 21 حالة وفاة كانت هناك امرأة واحدة فقط وهي المؤسسة لشركة الأدوية الصينية "WuXi AppTec Zhao Ning"، حيث كانت تبلغ من العمر 56 عامًا وكانت تكافح مرض السرطان منذ 20 عامًا".وأضاف التقرير أن "متوسط ​​عمر المليارديرات الذين ماتوا، في عام 2023، هو 85 عامًا وكان نصفهم تقريبا يبلغ من العمر 90 عاما على الأقل، وعلى وجه الخصوص الملياردير المصري محمد الفايد، والد عشيق الأميرة ديانا دودي الفايد، الذي كان يبلغ من العمر 94 عاما".وكان أكبر من توفي هو بيلي جو (ريد) ماكومبس يبلغ 95 عاما، وتشارلز مونغر، نائب رئيس مجلس الإدارة والمساهم في شركة "بيركشاير هاثاواي" المستثمر الملياردير وارن بافيت، الذي بلغ من العمر 99 عاما الذي كان مالكًا لسلسلة من وكالات السيارات وأسس أيضًا محطة إذاعية باسم "Clear Channel"، والتي تطورت لتصبح الإمبراطورية الإعلامية "iHeart Media".وتابع التقرير أنه من المليارديرات الذين ماتوا، في العام الماضي، الموسيقي ورجل الأعمال الأمريكي جيمي بافيت، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، المؤسس المشارك لشركة "إنتل جوردون مور"، وأشوان داني، المدير المستقل لأكبر شركة لتصنيع الطلاء في الهند "Asian Paints Ltd".كما توفى قطب العقارات في شيكاغو، سام زيل، ورجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات ميكي جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة السابق ومالك مجموعة "لاندمارك" ومقرها دبي.وكان آخر من مات يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بين المليارديرات مؤسس شركة تصنيع الأسلحة النارية النمساوية "غلوك" ومصمم النموذج الأساسي للمسدس الذي يحمل ذات الاسم غاستون غلوك، كان عمره 94 عاما.

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