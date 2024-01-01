https://sputnikarabic.ae/20240101/مساعدة-بايدن-السابقة-تفاجئ-الأمريكيين-بصورة-من-موسكو-1084616365.html
مساعدة بايدن السابقة تفاجئ الأمريكيين بصورة من موسكو
مساعدة بايدن السابقة تفاجئ الأمريكيين بصورة من موسكو
نشرت تارا ريد، المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، صورة في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، حيث هنأت متابعيها بحلول العام الجديد. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T05:18+0000
2024-01-01T05:18+0000
2024-01-01T05:18+0000
العالم
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وأرفقت ريد الصورة بتعليق كتبت فيه عبر صفحتها الخاصة على منصة "إكس": "عام 2023 جلب العديد من المفاجآت وليجلب عام 2024 السلام في العالم".وعلّق المتابعون على صورة ريد، بالقول إن "الصورة جميلة وموسكو تبدو غير متأثرة بالعقوبات كما تصور بعض وسائل الإعلام الغربية".ولفت متابع آخر، بالقول إن "موسكو مدينة رائعة كبيرة خالية من الخيم والقمامة ومدمني المخدرات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مساعدة بايدن السابقة تفاجئ الأمريكيين بصورة من موسكو
نشرت تارا ريد، المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، صورة في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، حيث هنأت متابعيها بحلول العام الجديد.
وأرفقت ريد الصورة بتعليق كتبت فيه عبر صفحتها الخاصة على منصة "إكس": "عام 2023 جلب العديد من المفاجآت وليجلب عام 2024 السلام في العالم".
وعلّق المتابعون على صورة ريد، بالقول إن "الصورة جميلة وموسكو تبدو غير متأثرة بالعقوبات كما تصور بعض وسائل الإعلام الغربية".
ولفت متابع آخر، بالقول إن "موسكو مدينة رائعة كبيرة خالية من الخيم والقمامة ومدمني المخدرات".