https://sputnikarabic.ae/20240101/هل-تنزلق-بريطانيا-إلى-صراع-في-البحر-الأحمر-1084665097.html
هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر؟
هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر؟
أفادت تقارير بأن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على جماعة "أنصار الله" اليمنية، فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قوله إن... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T13:59+0000
2024-01-01T13:59+0000
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هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر
هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر
وأفادت التقارير بأن الجيش البريطاني يستعد لإمكانية شن هجمات جوية بالتنسيق مع واشنطن ضد أهداف تابعة للجماعة في اليمن، وأن مشاورات تجري مع دول أوروبية أخرى للانضمام لهذه الهجمات المحتملة التي تعتبر بريطانيا أنها تهديد التجارة الدولية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار إن "قناة السويس تمثل لبريطانيا محورا مركزيا لرسم مسارها الاستراتيجي وخططها للتأثير على الأبعاد الجيوسياسية، ومن الطبيعي أنها تستبسل لاستعادة نفوذها في المنطقة، لكن قدراتها الحالية على التحرك باتت في حالة من الضمور أمام التنافس الدولي الشديد، إلا أنها مع هذا ستكون في الطليعة باتخاذ المواقف في هذا الخصوص لأنها تهتم دائما بالهند والمحيط الهندي، ويمثل باب المندب ممرا حساسا جدا بالنسبة لبريطانيا التي تحاول أن تستعيد أمجادها مجددا من خلال الهند، ولهذا فهي أيضا تريد أن تلعب دورا في الاتفاق الذي حصل بعد قمة بريكس بشأن إنشاء طريق الهند – حيفا، والذي في تقديري كان سببا مباشرا في اندلاع أحداث غزة".وحول إمكانية تطور الصراع إلى حرب مفتوحة استبعد الخبير أن تدخل "الولايات المتحدة في حرب شاملة، حتى لو كانت تمتلك قدرة عسكرة هائلة" معتبرا أن "هذا التصعيد نوع من الضغوط وفرض الأوراق من أجل تحقيق مكاسب سياسية".واعتبر الكاتب أن "صد المسيرات والصواريخ التي تطلق من البر اليمني على السفن ليس حلا وإنما مجرد مهدئات" مشيرا إلى أن "ما يقال علنا حول ما يحدث في اليمن يتناقض مع أفعال من تحت الطاولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, аудио
مساحة حرة, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, аудио
هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر؟
13:59 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 07:54 GMT 03.01.2024)
أفادت تقارير بأن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على جماعة "أنصار الله" اليمنية، فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قوله إن بريطانيا لن تتردد في اتخاذ "إجراء مباشر" ردا على الهجمات التي تستهدف سفنا في البحر الأحمر.
وأفادت التقارير بأن الجيش البريطاني يستعد لإمكانية شن هجمات جوية بالتنسيق مع واشنطن
ضد أهداف تابعة للجماعة في اليمن، وأن مشاورات تجري مع دول أوروبية أخرى للانضمام لهذه الهجمات المحتملة التي تعتبر بريطانيا أنها تهديد التجارة الدولية.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار إن "قناة السويس تمثل لبريطانيا محورا مركزيا لرسم مسارها الاستراتيجي وخططها للتأثير على الأبعاد الجيوسياسية، ومن الطبيعي أنها تستبسل لاستعادة نفوذها في المنطقة، لكن قدراتها الحالية على التحرك باتت في حالة من الضمور أمام التنافس الدولي الشديد، إلا أنها مع هذا ستكون في الطليعة باتخاذ المواقف في هذا الخصوص لأنها تهتم دائما بالهند والمحيط الهندي، ويمثل باب المندب ممرا حساسا جدا بالنسبة لبريطانيا التي تحاول أن تستعيد أمجادها مجددا من خلال الهند، ولهذا فهي أيضا تريد أن تلعب دورا في الاتفاق الذي حصل بعد قمة بريكس بشأن إنشاء طريق الهند – حيفا، والذي في تقديري كان سببا مباشرا في اندلاع أحداث غزة".
وأكد الخبير أن "الواقع الدولي مختلف الآن عن زمن الحربين العالميتين في ظل التعددية الهائلة في صناعة القرار على مسرح الواقع الدولي، والتي تمنع أي انفجار دولي" مشير إلى أنه "لا يمكن للجيوش أن تصطدم صدام مباشر نظرا لامتلاكها قدرات تدميرية هائلة، وإنما ستستعيض عن هذا باللجوء إلى الوسطاء لتنفيذ المخططات"، وتوقع حدوث "اضطرابات أمنية في مصر والأردن بسبب إفشالهما مخطط تهجير الفلسطينيين الذي كان يهدف بالأساس إلى السماح بشق قناة بن جوريون من إيلات باتجاه وادي غزة".
وحول إمكانية تطور الصراع إلى حرب مفتوحة استبعد الخبير أن تدخل "الولايات المتحدة في حرب شاملة، حتى لو كانت تمتلك قدرة عسكرة هائلة" معتبرا أن "هذا التصعيد نوع من الضغوط وفرض الأوراق من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
وأوضح الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي أحمد السالم أن "الحوثيين لا يملكون القدرة على خوض معركة مع بريطانيا والولايات المتحدة" مشيرا إلى أنه "لا توجد حرب فعلية في البحر الأحمر، وإذا كان هناك إصرار بريطاني أمريكي على إنهاء أعمال الحوثي فعليهم التشاور مع السعودية لإنهاء سيطرة الحوثي على ميناء الحديدة، وبالتالي ستكون هناك حلولا لجميع المشاكل".
واعتبر الكاتب أن "صد المسيرات والصواريخ التي تطلق
من البر اليمني على السفن ليس حلا وإنما مجرد مهدئات" مشيرا إلى أن "ما يقال علنا حول ما يحدث في اليمن يتناقض مع أفعال من تحت الطاولة".