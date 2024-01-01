https://sputnikarabic.ae/20240101/هل-تنزلق-بريطانيا-إلى-صراع-في-البحر-الأحمر-1084665097.html

هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر؟

هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر؟

أفادت تقارير بأن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على جماعة "أنصار الله" اليمنية، فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قوله إن... 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T13:59+0000

2024-01-01T13:59+0000

2024-01-03T07:54+0000

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هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر هل تنزلق بريطانيا إلى صراع في البحر الأحمر

وأفادت التقارير بأن الجيش البريطاني يستعد لإمكانية شن هجمات جوية بالتنسيق مع واشنطن ضد أهداف تابعة للجماعة في اليمن، وأن مشاورات تجري مع دول أوروبية أخرى للانضمام لهذه الهجمات المحتملة التي تعتبر بريطانيا أنها تهديد التجارة الدولية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار إن "قناة السويس تمثل لبريطانيا محورا مركزيا لرسم مسارها الاستراتيجي وخططها للتأثير على الأبعاد الجيوسياسية، ومن الطبيعي أنها تستبسل لاستعادة نفوذها في المنطقة، لكن قدراتها الحالية على التحرك باتت في حالة من الضمور أمام التنافس الدولي الشديد، إلا أنها مع هذا ستكون في الطليعة باتخاذ المواقف في هذا الخصوص لأنها تهتم دائما بالهند والمحيط الهندي، ويمثل باب المندب ممرا حساسا جدا بالنسبة لبريطانيا التي تحاول أن تستعيد أمجادها مجددا من خلال الهند، ولهذا فهي أيضا تريد أن تلعب دورا في الاتفاق الذي حصل بعد قمة بريكس بشأن إنشاء طريق الهند – حيفا، والذي في تقديري كان سببا مباشرا في اندلاع أحداث غزة".وحول إمكانية تطور الصراع إلى حرب مفتوحة استبعد الخبير أن تدخل "الولايات المتحدة في حرب شاملة، حتى لو كانت تمتلك قدرة عسكرة هائلة" معتبرا أن "هذا التصعيد نوع من الضغوط وفرض الأوراق من أجل تحقيق مكاسب سياسية".واعتبر الكاتب أن "صد المسيرات والصواريخ التي تطلق من البر اليمني على السفن ليس حلا وإنما مجرد مهدئات" مشيرا إلى أن "ما يقال علنا حول ما يحدث في اليمن يتناقض مع أفعال من تحت الطاولة".

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