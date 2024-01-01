https://sputnikarabic.ae/20240101/وزيرة-الخارجية-النمساوية-السابقة-روسيا-تفوقت-على-الاقتصاد-الألماني-بعد-شهرين-من-توقعات-بوتين-1084620178.html
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: روسيا تفوقت على الاقتصاد الألماني بعد شهرين من توقعات بوتين
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: روسيا تفوقت على الاقتصاد الألماني بعد شهرين من توقعات بوتين
أفادت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنايسل، بأن الوضع في الاقتصاد العالمي تغير بشكل كبير لصالح روسيا. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T09:41+0000
2024-01-01T09:41+0000
2024-01-01T09:41+0000
روسيا
العالم
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وقالت كنايسل في مقابلة مع الصحفي فلافيو فون فيتزليبن: "من الناحية الاقتصادية، بحلول يونيو(حزيران) 2023، على أبعد تقدير، أتذكر كيف أشار الرئيس بوتين في خطابه العام في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، إلى أن روسيا هي من بين أكبر عشر قوى اقتصادية وتحتل المرتبة السادسة، لكنها يمكن أن تتفوق على ألمانيا".وأشارت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة إلى أن "هذا حدث يتعلق بالسياسة الاقتصادية".وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، إن الاقتصاد الروسي أصبح الأكبر في أوروبا، وروسيا تتفوق بالفعل على اليابان لاحتلال المركز الرابع في هذا السباق العالمي".وفي تلخيصه لنتائج العام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استقرار النظام المالي والاقتصادي الروسي كان مفاجأة ليس فقط لمن يسمون بالشركاء، ولكن أيضًا للبلاد نفسها، وأضاف الرئيس أنه على مدى العقود الماضية، كان من الممكن تجميع هامش من الأمان.
https://sputnikarabic.ae/20231231/مجلس-الأمن-الروسي-المهمة-الرئيسية-في-عام-2024-هي-هزيمة-الفاشية-الجديدة-بشكل-كامل-1084607306.html
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روسيا, العالم
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: روسيا تفوقت على الاقتصاد الألماني بعد شهرين من توقعات بوتين
أفادت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنايسل، بأن الوضع في الاقتصاد العالمي تغير بشكل كبير لصالح روسيا.
وقالت كنايسل في مقابلة مع الصحفي فلافيو فون فيتزليبن: "من الناحية الاقتصادية، بحلول يونيو(حزيران) 2023، على أبعد تقدير، أتذكر كيف أشار الرئيس بوتين في خطابه العام في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، إلى أن روسيا هي من بين أكبر عشر قوى اقتصادية وتحتل المرتبة السادسة، لكنها يمكن أن تتفوق على ألمانيا".
وأكدت كنايسل، أنه وبعد شهرين فقط، حدث ما قاله بوتين بالضبط، تفوقت روسيا على ألمانيا في ترتيب القوى الاقتصادية العشر الكبرى.
وأشارت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة إلى أن "هذا حدث يتعلق بالسياسة الاقتصادية".
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، إن الاقتصاد الروسي أصبح الأكبر في أوروبا، وروسيا تتفوق بالفعل على اليابان لاحتلال المركز الرابع في هذا السباق العالمي".
وفي تلخيصه لنتائج العام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن استقرار النظام المالي والاقتصادي الروسي كان مفاجأة ليس فقط لمن يسمون بالشركاء، ولكن أيضًا للبلاد نفسها، وأضاف الرئيس أنه على مدى العقود الماضية، كان من الممكن تجميع هامش من الأمان.