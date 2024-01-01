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https://sputnikarabic.ae/20240101/وزير-الخارجية-بالحكومة-الليبية-يؤكد-قرب-افتتاح-قنصلية-روسية-في-مدينة-بنغازي-1084614980.html
وزير الخارجية بالحكومة الليبية يؤكد قرب افتتاح قنصلية روسية في مدينة بنغازي
وزير الخارجية بالحكومة الليبية يؤكد قرب افتتاح قنصلية روسية في مدينة بنغازي
قامت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان بحفل تدشين الموقع الرسمي للحكومة، وأطلق مبادرة الهوية البصرية الجديدة، كما أعلنت الحكومة عن مبادرة برنامج معالي... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T00:36+0000
2024-01-01T00:37+0000
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وفي هذا الإطار صرح وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، بأن الحكومة أطلقت، يوم الأحد، الهوية البصرية الجديدة، ومبادرة معالي المواطن.وتابع الحويج في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، في العادة المواطنون هم من يذهبون للحكومات والوزارات والهيئات، ولكن الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان هي الحكومة الشرعية والقانونية تريد أن تقلب الطاولة وتريد أن تذهب هي للمواطن عبر انتهاج سياسة القرب.وتابع تريد الحكومة توفير الخدمة للمواطن حتى تكون قريبة منه وليس العكس، بأسلوب مبسط وسلس.وعلى الصعيد الدولي قال وزير الخارجية، إن ليبيا تربطها تربطنا علاقات مهمة وممتازة على الصعيد العربي والأفريقي والدولي.وأشار الحويج إلى قرب افتتاح قنصلية روسية في مدينة بنغازي، لافتا إلى أن هناك أعمال أخرى يجري العمل عليها منها العمل على المنتدى الروسي الليبي.ولفت إلى أن وزارة الخارجية أجرت عدة لقاءات دولية مع الرئيس الأوغندي ووزارة الخارجية العراقية والسورية والتونسية والتواصل مستمر.وأكد على أن هناك زيارات قريبة لروسيا الاتحادية، وأن الحكومة مهتمة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن علاقة البلدين خاصة ومميزة وذات طابع خاص.وشدد على توطيد العلاقات في مختلف المجالات منها الطاقة والبيئة والحوكمة، والتدريب بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية وأكاديمية الدبلوماسيين في دولة روسيا، والعلاقات في كل المجالات، وبأن هناك عمل بين الطرفين والبلدين والحكومتين والشعبين الصديقين.
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير الخارجية بالحكومة الليبية يؤكد قرب افتتاح قنصلية روسية في مدينة بنغازي

00:36 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 00:37 GMT 01.01.2024)
© Photoوزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج
وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
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قامت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان بحفل تدشين الموقع الرسمي للحكومة، وأطلق مبادرة الهوية البصرية الجديدة، كما أعلنت الحكومة عن مبادرة برنامج معالي المواطن الذي سيبث عبر منصات الحكومة المختلفة.
وفي هذا الإطار صرح وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، بأن الحكومة أطلقت، يوم الأحد، الهوية البصرية الجديدة، ومبادرة معالي المواطن.
وتابع الحويج في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، في العادة المواطنون هم من يذهبون للحكومات والوزارات والهيئات، ولكن الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان هي الحكومة الشرعية والقانونية تريد أن تقلب الطاولة وتريد أن تذهب هي للمواطن عبر انتهاج سياسة القرب.
وتابع تريد الحكومة توفير الخدمة للمواطن حتى تكون قريبة منه وليس العكس، بأسلوب مبسط وسلس.
وعلى الصعيد الدولي قال وزير الخارجية، إن ليبيا تربطها تربطنا علاقات مهمة وممتازة على الصعيد العربي والأفريقي والدولي.
وأضاف روسيا من الدول المهمة، وهي دولة عضوة في مجلس الأمن، وهي دولة صديقة وفاعلة وقوية. مشيرا إلى أن علاقة روسيا بليبيا لها تاريخ طويل يمتد إلى ثماني عقود.
وأشار الحويج إلى قرب افتتاح قنصلية روسية في مدينة بنغازي، لافتا إلى أن هناك أعمال أخرى يجري العمل عليها منها العمل على المنتدى الروسي الليبي.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية أجرت عدة لقاءات دولية مع الرئيس الأوغندي ووزارة الخارجية العراقية والسورية والتونسية والتواصل مستمر.
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وأكد على أن هناك زيارات قريبة لروسيا الاتحادية، وأن الحكومة مهتمة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن علاقة البلدين خاصة ومميزة وذات طابع خاص.
وشدد على توطيد العلاقات في مختلف المجالات منها الطاقة والبيئة والحوكمة، والتدريب بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية وأكاديمية الدبلوماسيين في دولة روسيا، والعلاقات في كل المجالات، وبأن هناك عمل بين الطرفين والبلدين والحكومتين والشعبين الصديقين.
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