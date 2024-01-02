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إصابة 31 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
إصابة 31 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن معطيات للجيش الإسرائيلي تفيد بإصابة 31 من جنوده، بما في ذلك بقطاع غزة، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ووصفت جراح 5... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T12:20+0000
2024-01-02T12:22+0000
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وبحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة "هآرتس"، أصيب 31 جنديا، في اليوم الأخير من القتال، 18 منهم في قطاع غزة.وبحسب المصدر ذاته، فإن 12 من المصابين وصفت جراحهم بالمتوسطة و17 أصيبوا بجروح طفيفة.ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مكان وقوع إصابة الـ13 جنديا، الذي قال إنهم أصيبوا خارج القطاع، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.ومساء أمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.وقاللا الجيش الإسرائيلي، في بيان وقتها، إنه رصد "عددا من عمليات الإطلاق (الصواريخ) من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (مستوطنة) أدميت"، في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.وأوضح أنه "نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب خمسة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، قتل 507 من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، بينهم 171 قتلوا منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، في27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان

إصابة 31 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

12:20 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 02.01.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن معطيات للجيش الإسرائيلي تفيد بإصابة 31 من جنوده، بما في ذلك بقطاع غزة، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ووصفت جراح 5 منهم بالخطيرة.
وبحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة "هآرتس"، أصيب 31 جنديا، في اليوم الأخير من القتال، 18 منهم في قطاع غزة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن 12 من المصابين وصفت جراحهم بالمتوسطة و17 أصيبوا بجروح طفيفة.
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مكان وقوع إصابة الـ13 جنديا، الذي قال إنهم أصيبوا خارج القطاع، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
ومساء أمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
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09:40 GMT
وقاللا الجيش الإسرائيلي، في بيان وقتها، إنه رصد "عددا من عمليات الإطلاق (الصواريخ) من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (مستوطنة) أدميت"، في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.
وأوضح أنه "نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب خمسة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، قتل 507 من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، بينهم 171 قتلوا منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، في27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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