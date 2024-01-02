https://sputnikarabic.ae/20240102/اشتعال-النيران-في-طائرة-تابعة-للخطوط-الجوية-اليابانية-في-مطار-هانيدا-في-طوكيو-فيديو-1084643972.html
اشتعال النيران في طائرة يابانية في مطار "هانيدا" بطوكيو... فيديو
اشتعال النيران في طائرة يابانية في مطار "هانيدا" بطوكيو... فيديو
تداولت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تظهر اشتعال النيران في طائرة ركاب يابانية أثناء هبوطها في مطار "هانيدا" في العاصمة طوكيو. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T10:05+0000
2024-01-02T10:05+0000
2024-01-02T10:31+0000
العالم
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ونشرت قناة "غن إتش كي" التلفزيونية اليابانية، مشاهد تظهر لحظة اشتعال النيران في طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية (JAL) أثناء هبوطها على مدرج مطار"هانيدا" في العاصمة طوكيو.وبحسب البيانات الأولية، نتج الحادث بسبب اصطدام الطائرة في السماء بطائرة لخفر السواحل اليابانية. وبحسب شركة "JAL"، كانت الطائرة متجهة من مدينة سابورو الشمالية إلى طوكيو، ويتبين من لقطات التلفزيون الياباني، أن الحريق استمر في الانتشار عبر جسم الطائرة، وطواقم الإطفاء كانت متواجدة في مكان الحادث. وأضافت أنه "تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 400 راكب تقريبا من على متن الطائرة".وأنشأ مكتب رئيس وزراء اليابان، مقرًا للطوارئ لجمع المعلومات بعد أن اشتعلت النيران في طائرة الركاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اشتعال النيران في طائرة يابانية في مطار "هانيدا" بطوكيو... فيديو
10:05 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 02.01.2024)
تداولت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تظهر اشتعال النيران في طائرة ركاب يابانية أثناء هبوطها في مطار "هانيدا" في العاصمة طوكيو.
ونشرت قناة "غن إتش كي" التلفزيونية اليابانية، مشاهد تظهر لحظة اشتعال النيران في طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية (JAL) أثناء هبوطها على مدرج مطار"هانيدا" في العاصمة طوكيو.
وبحسب البيانات الأولية، نتج الحادث بسبب اصطدام الطائرة في السماء بطائرة لخفر السواحل اليابانية.
وبحسب شركة "JAL"، كانت الطائرة متجهة من مدينة سابورو الشمالية إلى طوكيو، ويتبين من لقطات التلفزيون الياباني، أن الحريق استمر في الانتشار عبر جسم الطائرة، وطواقم الإطفاء كانت متواجدة في مكان الحادث.
وأضافت أنه "تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 400 راكب تقريبا من على متن الطائرة".
وأنشأ مكتب رئيس وزراء اليابان، مقرًا للطوارئ لجمع المعلومات بعد أن اشتعلت النيران في طائرة الركاب.