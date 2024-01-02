https://sputnikarabic.ae/20240102/اعتراض-صاروخ-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1084658438.html
اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول الروسية
اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول الروسية
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T22:51+0000
2024-01-02T22:51+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط صاروخ فوق البحر، وبحسب المعلومات الواردة من خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول، لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية وتواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول الروسية
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط صاروخ فوق البحر، وبحسب المعلومات الواردة من خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول، لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية وتواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع".
27 ديسمبر 2023, 22:27 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.