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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/اعتراض-صاروخ-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1084658438.html
اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول الروسية
اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول الروسية
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T22:51+0000
2024-01-02T22:51+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط صاروخ فوق البحر، وبحسب المعلومات الواردة من خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول، لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية وتواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من مدينة سيفاستوبول الروسية

22:51 GMT 02.01.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، اعتراض صاروخ فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، تم إسقاط صاروخ فوق البحر، وبحسب المعلومات الواردة من خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول، لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية وتواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
27 ديسمبر 2023, 22:27 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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