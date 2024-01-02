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https://sputnikarabic.ae/20240102/الخارجية-الفلسطينية-اختطاف-رضيعة-من-غزة-دليل-على-ارتكاب-إسرائيل-أفظع-الجرائم-دون-محاسبة-1084642946.html
الخارجية الفلسطينية: اختطاف رضيعة من غزة دليل على ارتكاب إسرائيل أفظع الجرائم دون محاسبة
الخارجية الفلسطينية: اختطاف رضيعة من غزة دليل على ارتكاب إسرائيل أفظع الجرائم دون محاسبة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، "السلطات الإسرائيلية بتسليم الرضيعة التي تم اختطافها من قطاع غزة، فوراً للسلطة الوطنية الفلسطينية". 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T09:08+0000
2024-01-02T09:08+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "اختطاف الرضيعة من غزة دليل أن جيش الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة"، مشددة أن "إذاعة جيش الاحتلال أوردت نبأ اختطاف جندي اسرائيلي لرضيعة من غزة وإرسالها إلى منزله وفقاً لشهادة صديق له كشف هذا السر حين أعلن عن مقتل الجندي الذي ارتكب هذه الجريمة".وأضافت أن ذلك "يعمق لدينا القناعة بأن جيش الاحتلال يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر والاختطاف بحق المدنيين العزل في قطاع غزة دون حسيب أو رقيب والتي كشف جزء منها وبقيت أجزاء أخرى كثيرة لم تعرف حتى اللحظة"، مشددة على أن الجانب الإسرائيلي مطالب بسرعة الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وتسليم الطفلة بشكل رسمي فورا".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240102/صحيفة-إسرائيلية-آلاف-الجنود-يغادرون-غزة-بعضهم-يستعد-للتصعيد-مع-حزب-الله-1084640443.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: اختطاف رضيعة من غزة دليل على ارتكاب إسرائيل أفظع الجرائم دون محاسبة

09:08 GMT 02.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023,
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، "السلطات الإسرائيلية بتسليم الرضيعة التي تم اختطافها من قطاع غزة، فوراً للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "اختطاف الرضيعة من غزة دليل أن جيش الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة"، مشددة أن "إذاعة جيش الاحتلال أوردت نبأ اختطاف جندي اسرائيلي لرضيعة من غزة وإرسالها إلى منزله وفقاً لشهادة صديق له كشف هذا السر حين أعلن عن مقتل الجندي الذي ارتكب هذه الجريمة".
وأضافت أن ذلك "يعمق لدينا القناعة بأن جيش الاحتلال يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر والاختطاف بحق المدنيين العزل في قطاع غزة دون حسيب أو رقيب والتي كشف جزء منها وبقيت أجزاء أخرى كثيرة لم تعرف حتى اللحظة"، مشددة على أن الجانب الإسرائيلي مطالب بسرعة الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها وتسليم الطفلة بشكل رسمي فورا".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
صحيفة إسرائيلية: آلاف الجنود يغادرون غزة وبعضهم يستعد للتصعيد مع "حزب الله"
07:03 GMT
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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