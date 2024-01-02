https://sputnikarabic.ae/20240102/بريطانيا-تسجل-أعلى-معدل-وفيات-في-عام-2023-وسط-إضراب-طبي--1084651342.html

بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات في عام 2023 وسط إضراب طبي

بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات في عام 2023 وسط إضراب طبي

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل المملكة المتحدة معدل وفيات قياسي، في عام 2023، وسط إضرابات عمال الخدمة الطبية الوطنية في البلاد. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T15:56+0000

2024-01-02T15:56+0000

2024-01-02T15:56+0000

بريطانيا

زيادة الوفيات

العالم

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وأوضحت الصحيفة: "في عام 2023، سجلت بريطانيا معدل وفيات قياسيا منذ عام 1940، إذا لم نأخذ في الاعتبار سنوات الوباء 2020 و2021.وتشير الصحيفة إلى أنه في 3 يناير/كانون الثاني، سيبدأ صغار العاملين الصحيين في بريطانيا الإضراب "الأطول" في تاريخ الخدمة الطبية في البلاد، ويقول المسؤولون البريطانيون إنه على خلفية هذا الإضراب، ستكون بداية العام بالنسبة للنظام الصحي في المملكة المتحدة هي الأصعب من أي وقت مضى.وشهدت المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 4507 حالة وفاة، مرتبطة بدرجة الحرارة الشديد، خلال العام ‏الماضي 2022.‏جاء ذلك في دراسة رسمية، صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، والتي أشارت إلى أن بريطانيا سجلت اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق في شهر يوليو/ تموز 2022، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، كجزء من موجة الحر التي يغذيها التغير المناخي في جميع أنحاء أوروبا.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن دراستهم أظهرت "بعض المؤشرات على أن الوفيات المرتبطة بالحرارة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة"، لكنه وصف البيانات بأنها تجريبية، ونصح بالحذر عند إجراء مقارنات فردية من عام إلى آخر.وأضاف المكتب محذرا من أن "أي تغير في المناخ نحو درجات حرارة أكثر تطرفا من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الوفيات المنسوبة".

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بريطانيا, زيادة الوفيات, العالم