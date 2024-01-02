https://sputnikarabic.ae/20240102/تركيا-تمنع-مرور-سفن-صيد-الألغام-التي-تبرعت-بها-بريطانيا-لأوكرانيا-عبر-مضائقها-1084647366.html

تركيا تمنع مرور سفن صيد الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا عبر مضائقها

تركيا تمنع مرور سفن صيد الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا عبر مضائقها

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أبلغت حلفاءها أنها لن تسمح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضائقها. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T12:42+0000

2024-01-02T12:42+0000

2024-01-02T12:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ونفت الرئاسة التركية ما نُشر حول السماح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضايقها، مؤكدة أنها أبلغت حلفاءها بذلك.وقال مركز مكافحة الأخبار المضللة التابعُ للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان له على منصة "إكس"، إن "الادعاء في بعض وسائل الإعلام بأن سفن صيد الألغام التي تبرعت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا، قد سُمح لها بالمرور عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240102/سفير-أمريكا-السابق-لدى-الناتو-يحدد-موعدا-قريبا-لخسارة-أوكرانيا--1084642365.html

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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم