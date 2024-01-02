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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/تركيا-تمنع-مرور-سفن-صيد-الألغام-التي-تبرعت-بها-بريطانيا-لأوكرانيا-عبر-مضائقها-1084647366.html
تركيا تمنع مرور سفن صيد الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا عبر مضائقها
تركيا تمنع مرور سفن صيد الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا عبر مضائقها
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أبلغت حلفاءها أنها لن تسمح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضائقها. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T12:42+0000
2024-01-02T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونفت الرئاسة التركية ما نُشر حول السماح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضايقها، مؤكدة أنها أبلغت حلفاءها بذلك.وقال مركز مكافحة الأخبار المضللة التابعُ للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان له على منصة "إكس"، إن "الادعاء في بعض وسائل الإعلام بأن سفن صيد الألغام التي تبرعت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا، قد سُمح لها بالمرور عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240102/سفير-أمريكا-السابق-لدى-الناتو-يحدد-موعدا-قريبا-لخسارة-أوكرانيا--1084642365.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

تركيا تمنع مرور سفن صيد الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا عبر مضائقها

12:42 GMT 02.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaسفينة حربية تركية
سفينة حربية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أبلغت حلفاءها أنها لن تسمح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضائقها.
ونفت الرئاسة التركية ما نُشر حول السماح بمرور سفن صيد الألغام، التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، عبر مضايقها، مؤكدة أنها أبلغت حلفاءها بذلك.
وقال مركز مكافحة الأخبار المضللة التابعُ للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان له على منصة "إكس"، إن "الادعاء في بعض وسائل الإعلام بأن سفن صيد الألغام التي تبرعت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا، قد سُمح لها بالمرور عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح".
وأضاف البيان: "تم إبلاغ حلفائنا المعنيين بأن سفن صيد الألغام التي تبرعت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا لن يُسمح لها بالمرور عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود طالما تستمر الحرب".
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
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وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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