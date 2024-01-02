https://sputnikarabic.ae/20240102/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084639011.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T04:30+0000
2024-01-02T04:30+0000
2024-01-02T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، نقلا عن خبراء دفاع أن الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية.