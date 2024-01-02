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https://sputnikarabic.ae/20240102/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-مقتل-أسير-فلسطيني-في-سجون-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-وصور-1084658300.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصور
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، مقتل المعتقل عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من نابلس في سجن "مجدو"، وهو معتقل منذ... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T22:23+0000
2024-01-02T22:23+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصور

22:23 GMT 02.01.2024
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، مقتل المعتقل عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من نابلس في سجن "مجدو"، وهو معتقل منذ تاريخ 31 مايو/أيار 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، ، إن مقتل المعتقل البحش يأتي في إطار جرائم الجيش الإسرائيلي بحق المعتقلين في سجونه، ليكون البحش هو القتيل الأول في أول يوم من عام 2024، والسابع في سجون إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وأشار فارس إلى أن القتلى السبعة من المعتقلين في سجون إسرائيل هم ما عرف حتى الآن فقط، إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام تل أبيب قد تحدث عن مقتلهم في معسكر "سديه تيمان" في "بئر السبع"، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم، وفقا لوكالة وفا.
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