https://sputnikarabic.ae/20240102/خبير-أي-اعتداء-على-اليمن-سيؤدي-إلى-نزاع-إقليمي-يهدد-الأمن-والسلام-في-العالم--1084650460.html

خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم

خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T14:18+0000

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2024-01-02T14:18+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم

بريطانيا تعتزم اتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات أنصار الله في اليمن. يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري في حديث لبرنامجنا:إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقترح قدمته"حماس" لإبرام صفقة جديدة، وإسرائيل ترفضه. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:بوتين يعتبر ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين. يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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