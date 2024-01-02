https://sputnikarabic.ae/20240102/خبير-أي-اعتداء-على-اليمن-سيؤدي-إلى-نزاع-إقليمي-يهدد-الأمن-والسلام-في-العالم--1084650460.html
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T14:18+0000
2024-01-02T14:18+0000
2024-01-02T14:18+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
بريطانيا تعتزم اتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات أنصار الله في اليمن. يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري في حديث لبرنامجنا:إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقترح قدمته"حماس" لإبرام صفقة جديدة، وإسرائيل ترفضه. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:بوتين يعتبر ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين. يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2024
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بريطانيا تعتزم اتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات أنصار الله في اليمن. يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري في حديث لبرنامجنا:
"من المعروف أن اليمن دخل على الخط حين تعرض إخواننا في غزة إلى التدمير الممنهج والإبادة الجماعية، وذلك للضغط على العالم وعلى الكيان الصهيوني لوقف هذا العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لإخواننا في غزة، أما ما يخص التهديدات البريطانية والأمريكية، فقد كانوا متحالفين سابقا على مدى عدة سنوات في العدوان على اليمن، ولم يستطيعوا تحقيق شيء، وأستبعد أن يقوموا بمهاجمة اليمن حاليا، لأن ذلك سيؤدي إلى نزاع إقليمي كبير يهدد الأمن والسلام في العالم".
إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقترح قدمته"حماس" لإبرام صفقة جديدة، وإسرائيل ترفضه. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:
"أعتقد أن المقترح الإسرائيلي رفض أيضا من المقاومة الفلسطينية، لأن الشرط الرئيسي للمقاومة هو وقف إطلاق النار بشكل نهائي، ثم الحديث عن إطلاق وتبادل الأسرى والمخطوفين، فالملف الضاغط للإسرائيليين هو الأسرى، كما أنه يشكل للمقاومة ورقة حماية، فلا إبرام أي صفقة دون وقف شامل لإطلاق النار مع ضمانات دولية بهذا المجال".
بوتين يعتبر ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين. يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:
"لا شك أن وصف الرئيس فلاديمير بوتين لاستهداف القوات الأوكرانية للمواقع المدنية في بيلغورود، بالعملية الإرهابية، هو وصف دقيق وصحيح، لأن القوات الروسية لا تستهدف إلا المواقع العسكرية الأوكرانية، أو البنى التي لها صلة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...