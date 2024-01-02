عربي
السعودية تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20240102/خبير-أي-اعتداء-على-اليمن-سيؤدي-إلى-نزاع-إقليمي-يهدد-الأمن-والسلام-في-العالم--1084650460.html
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T14:18+0000
2024-01-02T14:18+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/02/1084650290_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d7cc7a2531b35b60d724d63ccaa9eb96.png
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
بريطانيا تعتزم اتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات أنصار الله في اليمن. يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري في حديث لبرنامجنا:إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقترح قدمته"حماس" لإبرام صفقة جديدة، وإسرائيل ترفضه. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:بوتين يعتبر ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين. يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/02/1084650290_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_447db0817f060398d8599a81d4323458.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم

14:18 GMT 02.01.2024
راديو
خبير: أي اعتداء على اليمن سيؤدي إلى نزاع إقليمي يهدد الأمن والسلام في العالم
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بريطانيا تعتزم اتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات أنصار الله في اليمن. يقول الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري في حديث لبرنامجنا:

"من المعروف أن اليمن دخل على الخط حين تعرض إخواننا في غزة إلى التدمير الممنهج والإبادة الجماعية، وذلك للضغط على العالم وعلى الكيان الصهيوني لوقف هذا العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لإخواننا في غزة، أما ما يخص التهديدات البريطانية والأمريكية، فقد كانوا متحالفين سابقا على مدى عدة سنوات في العدوان على اليمن، ولم يستطيعوا تحقيق شيء، وأستبعد أن يقوموا بمهاجمة اليمن حاليا، لأن ذلك سيؤدي إلى نزاع إقليمي كبير يهدد الأمن والسلام في العالم".

إعلام إسرائيلي يتحدث عن مقترح قدمته"حماس" لإبرام صفقة جديدة، وإسرائيل ترفضه. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:

"أعتقد أن المقترح الإسرائيلي رفض أيضا من المقاومة الفلسطينية، لأن الشرط الرئيسي للمقاومة هو وقف إطلاق النار بشكل نهائي، ثم الحديث عن إطلاق وتبادل الأسرى والمخطوفين، فالملف الضاغط للإسرائيليين هو الأسرى، كما أنه يشكل للمقاومة ورقة حماية، فلا إبرام أي صفقة دون وقف شامل لإطلاق النار مع ضمانات دولية بهذا المجال".

بوتين يعتبر ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين. يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:

"لا شك أن وصف الرئيس فلاديمير بوتين لاستهداف القوات الأوكرانية للمواقع المدنية في بيلغورود، بالعملية الإرهابية، هو وصف دقيق وصحيح، لأن القوات الروسية لا تستهدف إلا المواقع العسكرية الأوكرانية، أو البنى التي لها صلة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصور13:50 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала