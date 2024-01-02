https://sputnikarabic.ae/20240102/دراسة-تحذر-من-مخاطر-تعدد-المهام-1084647605.html

دراسة تحذر من مخاطر تعدد المهام

دراسة تحذر من مخاطر تعدد المهام

يُنظر إلى تعدد المهام على أنه ضرورة للحياة الحديثة. نحن نرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل أثناء مشاهدة التلفزيون، ونقوم بإعداد قوائم التسوق في... 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T12:54+0000

2024-01-02T12:54+0000

2024-01-02T12:54+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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أكد بيتر ويلسون، أستاذ علم النفس التنموي، في الجامعة الكاثوليكية الأسترالية على أن معضلة تعدد المهام تكمن في أنه عندما تصبح المهام معقدة أو تتطلب طاقة، مثل قيادة السيارة أثناء التحدث على الهاتف، غالبًا ما ينخفض أدائنا عند أحدهما أو كليهما معا.وأوضح ويلسون: "تكمن مشكلة تعدد المهام في مستوى الدماغ، حيث أن مهمتين يتم تنفيذهما في الوقت نفسه غالبًا ما تتنافسان على المسارات العصبية المشتركة ما يؤدي إلى تداخل في نفس المسار، على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى مراكز تخطيط الدماغ لكل من المهام الحركية والمعرفية، فكلما زاد عدد المهام التي تعتمد على نفس النظام الحسي، مثل الرؤية، زاد التداخل".عندما تبدأ في التفكير في مشكلة ما، فإنك تمشي ببطء أكثر، وأحيانًا تصل إلى طريق مسدود إذا كنت تفكر بعمق.وأضاف ويلسون أن المشي الجيد يمكن أن يساعد في تنظيم أذهاننا وتعزيز التفكير الإبداعي. وتظهر بعض الأبحاث أن المشي يمكن أن يحسن قدرتنا على البحث والاستجابة للأحداث المرئية في البيئة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يمكن أن يؤدي تعدد المهام في بعض الأحيان إلى استنزاف احتياطياتنا وخلق التوتر، مما يرفع مستويات الكورتيزول لدينا، خاصة عندما نكون تحت ضغط الوقت. إذا استمر هذا الأداء لفترات طويلة، فقد يجعلك تشعر بالتعب أو مجرد الفراغ.يتطلب التفكير العميق طاقة في حد ذاته، لذا يكون الحذر مبررًا أحيانًا عند التصرف في نفس الوقت - مثل الانغماس في التفكير العميق أثناء عبور طريق مزدحم، أو نزول سلالم شديدة الانحدار، أو استخدام أدوات كهربائية، أو تسلق سلم.

https://sputnikarabic.ae/20240102/دراسة-تربط-بين-ممارسة-التمارين-الرياضية-وحجم-الدماغ-1084643433.html

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