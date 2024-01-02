https://sputnikarabic.ae/20240102/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-شروط-حل-الصراع-في-أوكرانيا-ستمليها-روسيا-1084651172.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: شروط حل الصراع في أوكرانيا ستمليها روسيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: شروط حل الصراع في أوكرانيا ستمليها روسيا
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الثلاثاء، أن شروط حل الصراع في أوكرانيا ستمليها روسيا، وليس الاتحاد الأوروبي أو أي شخص آخر. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T15:47+0000
2024-01-02T15:47+0000
2024-01-02T15:47+0000
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وقال فيكو في مقابلة مع القناة التليفزيونية السلوفاكية "تا- 3": "أعتقد أننا نقترب من فترة لن يتم فيها، للأسف، تحديد شروط حل الصراع في أوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي شخص آخر، ومن المحتمل أن تحددها جمهورية روسيا الاتحادية".وأشار فيكو إلى أن الاستراتيجية، التي كانت تهدف إلى إضعاف روسيا باستخدام الأسلحة والأموال الغربية في أوكرانيا، قد باءت بالفشل.وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر تشرين الثاني العام الفائت، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن الحكومة السلوفاكية لن تقوم بعد الآن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مستودعاتها.وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول العام الفائت، اقترحت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، تأجيل النظر في المبادرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.وفي الوقت نفسه، ذكر فيكو أن الحكومة السلوفاكية لن تتدخل في الشركات التي ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا على أساس تجاري.وقال رئيس البرلمان بيتر بيليغريني، إن إنتاج وتوريد الأسلحة بموجب العقود التجارية، التي تم إبرامها سابقًا بين الشركات المصنعة في الجمهورية وسلطات كييف، سيستمر.وانتقد فيكو، مرارا وتكرارا سلطات البلاد لدعمها أوكرانيا، ووعد بوقف الدعم العسكري لكييف.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240102/راجمة-روسية-تصيب-عدة-مواقع-أوكرانية-برشقة-صاروخية-محكمة-1084646261.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء السلوفاكي: شروط حل الصراع في أوكرانيا ستمليها روسيا
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الثلاثاء، أن شروط حل الصراع في أوكرانيا ستمليها روسيا، وليس الاتحاد الأوروبي أو أي شخص آخر.
وقال فيكو في مقابلة مع القناة التليفزيونية السلوفاكية "تا- 3": "أعتقد أننا نقترب من فترة لن يتم فيها، للأسف، تحديد شروط حل الصراع في أوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي شخص آخر، ومن المحتمل أن تحددها جمهورية روسيا الاتحادية".
وأشار فيكو إلى أن الاستراتيجية، التي كانت تهدف إلى إضعاف روسيا باستخدام الأسلحة والأموال الغربية في أوكرانيا، قد باءت بالفشل.
وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر تشرين الثاني العام الفائت، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن الحكومة السلوفاكية لن تقوم بعد الآن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من مستودعاتها.
وقال فيكو: "بكل سرور أود أن أقول إن الحكومة بأكملها، أي جميع الأطراف الممثلة فيها، قررت بالإجماع رفض إرسال هذه الأسلحة، وهذه الذخيرة إلى أوكرانيا. وبهذا نظهر أننا، أولاً وقبل كل شيء، سنعطي الأفضلية للمساعدات الإنسانية، وتم الانتهاء من أي شحنات للأسلحة والذخائر من مستودعات الجيش الحكومي إلى أوكرانيا".
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول العام الفائت، اقترحت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، تأجيل النظر في المبادرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
كما طالب فيكو بمحاسبة أعضاء الحكومة الذين قرروا تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" للجيش الأوكراني، وأشار إلى عدم جواز نقل نظام الدفاع الجوي من طراز "إس 300". بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن استحالة عضوية أوكرانيا في الناتو، ودعا روسيا والولايات المتحدة إلى التفاوض على هدنة في منطقة الصراع.
وفي الوقت نفسه، ذكر فيكو أن الحكومة السلوفاكية لن تتدخل في الشركات التي ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا على أساس تجاري.
وقال رئيس البرلمان بيتر بيليغريني، إن إنتاج وتوريد الأسلحة بموجب العقود التجارية، التي تم إبرامها سابقًا بين الشركات المصنعة في الجمهورية وسلطات كييف، سيستمر.
وانتقد فيكو، مرارا وتكرارا سلطات البلاد لدعمها أوكرانيا، ووعد بوقف الدعم العسكري لكييف.
وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.