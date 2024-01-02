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القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/راجمة-روسية-تصيب-عدة-مواقع-أوكرانية-برشقة-صاروخية-محكمة-1084646261.html
راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة
راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة
نشرت القوات الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام وحدات المدفعية الروسية بشن ضربات مباشرة على مخابئ أوكرانية وتدميرها بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T11:35+0000
2024-01-02T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو قيام وحدة من قوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي وهي تقوم بإعداد الراجمة في الموقع المحدد بعد تأمينه بمساعدة القوات الجوية.وقد قامت قوات الرصد والمتابعة بتحديد مواقع تموضع القوات الأوكرانية والإحداثيات بدقة، بمساعدة المسيرات وأنظمة المراقبة الحديثة، وإعطائها لوحدة الصواريخ.وأكدت وحدة الصواريخ إصابة الهدف بدقة وإحباط قدرات قوات كييف التي كانت تعد العدة لتنفيذ تسلل مساء اليوم.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة

11:35 GMT 02.01.2024
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Константин Морозов
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نشرت القوات الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام وحدات المدفعية الروسية بشن ضربات مباشرة على مخابئ أوكرانية وتدميرها بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو قيام وحدة من قوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي وهي تقوم بإعداد الراجمة في الموقع المحدد بعد تأمينه بمساعدة القوات الجوية.
وقد قامت قوات الرصد والمتابعة بتحديد مواقع تموضع القوات الأوكرانية والإحداثيات بدقة، بمساعدة المسيرات وأنظمة المراقبة الحديثة، وإعطائها لوحدة الصواريخ.
وأكدت وحدة الصواريخ إصابة الهدف بدقة وإحباط قدرات قوات كييف التي كانت تعد العدة لتنفيذ تسلل مساء اليوم.
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