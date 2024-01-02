https://sputnikarabic.ae/20240102/راجمة-روسية-تصيب-عدة-مواقع-أوكرانية-برشقة-صاروخية-محكمة-1084646261.html
راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة
راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة
نشرت القوات الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام وحدات المدفعية الروسية بشن ضربات مباشرة على مخابئ أوكرانية وتدميرها بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T11:35+0000
2024-01-02T11:35+0000
2024-01-02T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو قيام وحدة من قوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي وهي تقوم بإعداد الراجمة في الموقع المحدد بعد تأمينه بمساعدة القوات الجوية.وقد قامت قوات الرصد والمتابعة بتحديد مواقع تموضع القوات الأوكرانية والإحداثيات بدقة، بمساعدة المسيرات وأنظمة المراقبة الحديثة، وإعطائها لوحدة الصواريخ.وأكدت وحدة الصواريخ إصابة الهدف بدقة وإحباط قدرات قوات كييف التي كانت تعد العدة لتنفيذ تسلل مساء اليوم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة
نشرت القوات الروسية، اليوم الإثنين، مشاهد تظهر قيام وحدات المدفعية الروسية بشن ضربات مباشرة على مخابئ أوكرانية وتدميرها بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو قيام وحدة من قوات الصواريخ التابعة للجيش الروسي وهي تقوم بإعداد الراجمة في الموقع المحدد بعد تأمينه بمساعدة القوات الجوية.
وقد قامت قوات الرصد والمتابعة بتحديد مواقع تموضع القوات الأوكرانية والإحداثيات بدقة، بمساعدة المسيرات وأنظمة المراقبة الحديثة، وإعطائها لوحدة الصواريخ.
وأكدت وحدة الصواريخ إصابة الهدف بدقة وإحباط قدرات قوات كييف التي كانت تعد العدة لتنفيذ تسلل مساء اليوم.