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https://sputnikarabic.ae/20240102/زيلينسكي-يكشف-عن-سبب-فشل-الهجوم-المضاد-1084640222.html
زيلينسكي يكشف عن سبب فشل "الهجوم المضاد"
زيلينسكي يكشف عن سبب فشل "الهجوم المضاد"
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية". 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T06:42+0000
2024-01-02T06:42+0000
العالم
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها".وفي 4 يونيو/حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وشارك في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240102/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يحاول-إنزال-قواته-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-دون-جدوى-1084639125.html
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العالم
العالم

زيلينسكي يكشف عن سبب فشل "الهجوم المضاد"

06:42 GMT 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية".
وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يحاول إنزال قواته على الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون جدوى
04:30 GMT
وفي 4 يونيو/حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وشارك في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.
وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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