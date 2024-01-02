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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/سرب-من-مروحيات-التمساح-يمطر-مواقع-عسكرية-أوكرانية-بصواريخ-إس--8-فيديو-1084641585.html
سرب من مروحيات "التمساح" الروسية يمطر مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ "إس- 8"... فيديو
سرب من مروحيات "التمساح" الروسية يمطر مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ "إس- 8"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام طواقم مروحيات من طراز "التمساح" الروسية، بشن ضربات على معاقل ومجموعات للقوات المسلحة... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T07:44+0000
2024-01-02T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة قصف المروحيات الروسية معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، على محور كراسني ليمان وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة.وقال الضابط في المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "الوحدات البرية الأوكرانية لم تقم بأي نشاط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" على محور كراسني ليمان، خلال الـ24 الساعة الماضية".وأشار شاروف إلى أن سلاح المدفعية الروسي، قصف وأصاب أكثر من 120 هدفا معاديا، بينما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات مسيرة معادية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240102/الطيران-الحربي-الروسي-يقصف-22-معقلا-ومراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084638717.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

سرب من مروحيات "التمساح" الروسية يمطر مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ "إس- 8"... فيديو

07:44 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 07:47 GMT 02.01.2024)
© Defense Minister of the Russian Federationمروحيات روسية تدك معاقل أوكرانية
مروحيات روسية تدك معاقل أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام طواقم مروحيات من طراز "التمساح" الروسية، بشن ضربات على معاقل ومجموعات للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، على محور كراسني ليمان.
وتبين المشاهد لحظة قصف المروحيات الروسية معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، على محور كراسني ليمان وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة.
وأعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات قنابل روسية، أغارت على 22 معقلا ومراكز قيادة للجيش الأوكراني، على محور كراسني ليمان.
وقال الضابط في المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "الوحدات البرية الأوكرانية لم تقم بأي نشاط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" على محور كراسني ليمان، خلال الـ24 الساعة الماضية".

وأضاف شاروف أن "قاذفات القنابل قصفت 18 معقلا و4 مراكز قيادة ومراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة غابات سيريبريانسكي وغريغوروفكا ودرونوفكا وسيفيرسك".

وأشار شاروف إلى أن سلاح المدفعية الروسي، قصف وأصاب أكثر من 120 هدفا معاديا، بينما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات مسيرة معادية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الحربي الروسي يقصف 22 معقلا ومراكز قيادة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
03:56 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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