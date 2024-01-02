https://sputnikarabic.ae/20240102/سفير-أمريكا-السابق-لدى-الناتو-يحدد-موعدا-قريبا-لخسارة-أوكرانيا--1084642365.html
سفير أمريكا السابق لدى "الناتو" يحدد موعدا قريبا لخسارة أوكرانيا
سفير أمريكا السابق لدى "الناتو" يحدد موعدا قريبا لخسارة أوكرانيا
صرح السفير الأمريكي السابق لدى "الناتو"، إيفو دالدر، اليوم لثلاثاء، أن "أوكرانيا تخاطر بخسارة الصراع مع روسيا، ومن المتوقع أن تحصل، في النصف الأول من عام... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T08:20+0000
2024-01-02T08:20+0000
2024-01-02T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف دالدر لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "قد يضمن ترامب ترشيحه كمرشح جمهوري في وقت مبكر، وسيرغب الجمهوريون بعد ذلك في مواكبة مرشحهم الرئاسي، الأمر الذي سيوقف المساعدات لأوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240102/زيلينسكي-يكشف-عن-سبب-فشل-الهجوم-المضاد-1084640222.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سفير أمريكا السابق لدى "الناتو" يحدد موعدا قريبا لخسارة أوكرانيا
صرح السفير الأمريكي السابق لدى "الناتو"، إيفو دالدر، اليوم لثلاثاء، أن "أوكرانيا تخاطر بخسارة الصراع مع روسيا، ومن المتوقع أن تحصل، في النصف الأول من عام 2024"، بحسب تعبيره.
وأضاف دالدر لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه "قد يضمن ترامب ترشيحه كمرشح جمهوري في وقت مبكر، وسيرغب الجمهوريون بعد ذلك في مواكبة مرشحهم الرئاسي، الأمر الذي سيوقف المساعدات لأوكرانيا".
ووفقا لدالدر، فإن أوروبا لا تملك الاحتياطيات ولا القدرة الإنتاجية اللازمة لتعويض نقص الأسلحة في أوكرانيا، ويشير إلى أن أوكرانيا ستعاني بوضوح من عواقب هذا النقص، لأن قدرتها على الاحتفاظ بخط أمامي يبلغ طوله 1000 كيلومتر والدفاع ضد الهجمات الصاروخية يعتمد بشكل حيوي على الدعم الأمريكي المستمر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.