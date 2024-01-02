https://sputnikarabic.ae/20240102/صحيفة-إسرائيلية-آلاف-الجنود-يغادرون-غزة-بعضهم-يستعد-للتصعيد-مع-حزب-الله-1084640443.html

صحيفة إسرائيلية: آلاف الجنود يغادرون غزة وبعضهم يستعد للتصعيد مع "حزب الله"

صحيفة إسرائيلية: آلاف الجنود يغادرون غزة وبعضهم يستعد للتصعيد مع "حزب الله"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سوف يستعد لسحب 5 ألوية من قطاع غزة، وسط تقارير عن انسحاب دباباته من مناطق عدة في القطاع. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T07:03+0000

2024-01-02T07:03+0000

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وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن هناك انتقالًا إلى مرحلة أكثر تركيزًا، سوف تستغرق ستة أشهر.وتابع المصدر: "بعض المقاتلين الذين سيغادرون القطاع سيكونون مستعدين لسيناريو التصعيد في الشمال، فالوضع هناك لا يمكن أن يستمر. الأشهر الستة المقبلة هي فترة حرجة".وأكد المصدر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء آلاف المقاتلين من قطاع غزة، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم، في خطوة ينظر إليها دوليا على أنها رد على الضغوط الأمريكية للانتقال إلى المنطقة الثالثة الأقل صرامة من الحرب ضد حماس".وقال المصدر إن هذه المرحلة ستكون أكثر استهدافا لقادة ومقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، وسوف تستمر لشهور عدة، بحسب قوله.وأضاف المصدر أن بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد "حزب الله" على الجبهة الشمالية، حيث تزايدت، في الأيام الأخيرة، عمليات تبادل إطلاق النار المتكررة على الحدود.وأشار إلى أن "الوضع على الجبهة اللبنانية لا يمكن أن يستمر. فترة الأشهر الستة المقبلة هي لحظة حرجة".وقال المصدر إن "إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكستين، الذي من المتوقع أن يزور المنطقة قريبا من أجل الدفع نحو تسوية مع حزب الله".وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تحاول صياغة اتفاق من شأنه أن يبقي "حزب الله" بعيدا عن الحدود، في مقابل المفاوضات بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.وقد أشارت إسرائيل مرارا، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنه ومن دون تسوية سياسية من شأنها إبعاد "حزب الله"، فإنها ستضطر إلى استخدام القوة العسكرية.

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