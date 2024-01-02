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القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-137-منطقة-1084645501.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 137 منطقة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 137 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدف 112 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T10:51+0000
2024-01-02T11:22+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية والطائرات من دون طيار الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية 112 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار العسكرية في 137 منطقة".كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال النهار، 11 صاروخًا من طراز "هيمارز" و"آلدر- إم إل آر إس".وبلغت خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريا وثلاث مركبات.وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، وآخر من طراز "دي-20".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240102/القوات-الجوية-الروسية-تقصف-منشآت-إنتاج-الطائرات-المسيرة-والصواريخ-في-كييف-1084644829.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 137 منطقة

10:51 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 02.01.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدف 112 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية والطائرات من دون طيار الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية 112 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مواقع إطلاق النار العسكرية في 137 منطقة".
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال النهار، 11 صاروخًا من طراز "هيمارز" و"آلدر- إم إل آر إس".

في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، بدعم من الغارات الجوية ونيران المدفعية، بضرب القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الـ79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريا وثلاث مركبات.

وأضافت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجومًا لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شمال منطقة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وألحقت أيضًا أضرارًا نارية بتشكيلات اللواء 33 وألوية الهجوم الجوي الميكانيكي 65 و82 و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيربوفوي ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف
10:20 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، وآخر من طراز "دي-20".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 34 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بولوجي وغوليايبول وباسان في مقاطعة زابوروجيه، وليسيتشانسك وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفوديانوي وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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