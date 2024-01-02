https://sputnikarabic.ae/20240102/علماء-يحولون-خيوط-العنكبوت-إلى-موسيقى-خاطفة-للأنفاس-فيديو-1084649014.html

علماء يحولون خيوط العنكبوت إلى موسيقى خاطفة للأنفاس... فيديو

علماء يحولون خيوط العنكبوت إلى موسيقى خاطفة للأنفاس... فيديو

تعتمد العناكب بشكل كبير على اللمس لاستشعار العالم من حولها. أجسادهم وأرجلهم مغطاة بشعيرات صغيرة وشقوق يمكنها التمييز بين أنواع مختلفة من الاهتزازات. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T13:36+0000

2024-01-02T13:36+0000

2024-01-02T13:36+0000

مجتمع

علوم

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وفي دراسة نشرت على موقع "ساينس أليرت"، توصلت إلى أن أي فريسة تتخبط في شبكة تُصدر ضجيجًا اهتزازيًا مختلفًا تمامًا عن عنكبوت آخر، ولنكن أكثر وضوحا، كل خيط من الشبكة ينتج نغمة مختلفة.قبل بضع سنوات، قام العلماء بترجمة البنية ثلاثية الأبعاد لشبكة العنكبوت إلى موسيقى، وعملوا مع الفنان توماس ساراسينو لإنشاء آلة موسيقية تفاعلية، بعنوان "سبايدرز كانفانز".وقال المهندس ماركوس بوهلر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "يعيش العنكبوت في بيئة من الأوتار المهتزة، وإنهم لا يرون جيدًا، لذا فهم يشعرون بعالمهم من خلال الاهتزازات، التي لها ترددات مختلفة."عندما تفكر في شبكة العنكبوت، فإنك على الأرجح تفكر في شبكة مدارية مسطحة، مستديرة، ذات قضبان شعاعية يبني حولها العنكبوت شبكة حلزونية. ومع ذلك، فإن معظم شبكات العنكبوت ليست من هذا النوع، ولكنها مبنية في ثلاثة أبعاد (مثل الشبكات الورقية، والشبكات المتشابكة، والشبكات القمعية).ولاستكشاف بنية هذه الأنواع من الشبكات، قام الفريق بإيواء عنكبوت "شبكة الخيمة الاستوائية" في حاوية مستطيلة، وانتظروه حتى يملأ المساحة بشبكة ثلاثية الأبعاد. ثم استخدموا ورقة ليزر لإضاءة وإنشاء صور عالية الوضوح لمقاطع عرضية ثنائية الأبعاد. وقال الباحثون: إن "سبايدرز كانفال"سمحت للجمهور بسماع موسيقى العنكبوت، لكن الواقع الافتراضي، الذي يمكن للمستخدمين من خلاله الدخول وتشغيل خيوط الشبكة بأنفسهم، يضيف طبقة جديدة تمامًا من الخبرة.وأوضح بوهلر: "إن بيئة الواقع الافتراضي مثيرة للاهتمام حقًا لأن أذنيك سوف تلتقط الميزات الهيكلية التي قد تراها ولكن لا يمكنك التعرف عليها على الفور، ومن خلال سماعه ورؤيته في نفس الوقت، يمكنك حقًا البدء في فهم البيئة التي يعيش فيها العنكبوت".

https://sputnikarabic.ae/20240102/دراسة-تربط-بين-ممارسة-التمارين-الرياضية-وحجم-الدماغ-1084643433.html

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