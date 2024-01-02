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https://sputnikarabic.ae/20240102/غضب-عارم-في-فرنسا-بسبب-إهانة-ماكرون-لعلم-البلاد-في-رأس-السنة-1084639739.html
غضب عارم في فرنسا بسبب إهانة ماكرون لعلم البلاد في رأس السنة
غضب عارم في فرنسا بسبب إهانة ماكرون لعلم البلاد في رأس السنة
كتب رئيس حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهان علم بلاده بدفعه بعيدا، خلال خطابه... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T05:37+0000
2024-01-02T05:37+0000
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وقال السياسي الفرنسي غاضبا: "كيف يجرؤ! اختفى العلم الفرنسي خلف ماكرون، بناء على رغبته! تم وضع العلم بين الأعلام الأخرى بعيدًا في الخلفية، وهناك أيضًا قطعة قماش زرقاء وصفراء للاتحاد الأوروبي معلقة هناك. أزالوا علمنا الوطني؟!".ووفقا لفيليبو، فقد أثبت ماكرون، بهذه البادرة أنه يكره فرنسا.في السابق، خلال الخطابات السنوية للرئيس الفرنسي، كان العلم الفرنسي يعلّق في مكان ليس ببعيد عن ماكرون، وفي بعض السنوات كان أيضًا علم الاتحاد الأوروبي بجانبه.
https://sputnikarabic.ae/20231114/صحيفة-تكشف-عن-تمرد-دبلوماسي-فرنسي-كبير-ضد-ماكرون-1083130092.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

غضب عارم في فرنسا بسبب إهانة ماكرون لعلم البلاد في رأس السنة

05:37 GMT 02.01.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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كتب رئيس حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهان علم بلاده بدفعه بعيدا، خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وقال السياسي الفرنسي غاضبا: "كيف يجرؤ! اختفى العلم الفرنسي خلف ماكرون، بناء على رغبته! تم وضع العلم بين الأعلام الأخرى بعيدًا في الخلفية، وهناك أيضًا قطعة قماش زرقاء وصفراء للاتحاد الأوروبي معلقة هناك. أزالوا علمنا الوطني؟!".
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ووفقا لفيليبو، فقد أثبت ماكرون، بهذه البادرة أنه يكره فرنسا.
في السابق، خلال الخطابات السنوية للرئيس الفرنسي، كان العلم الفرنسي يعلّق في مكان ليس ببعيد عن ماكرون، وفي بعض السنوات كان أيضًا علم الاتحاد الأوروبي بجانبه.
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