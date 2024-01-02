https://sputnikarabic.ae/20240102/غضب-عارم-في-فرنسا-بسبب-إهانة-ماكرون-لعلم-البلاد-في-رأس-السنة-1084639739.html
غضب عارم في فرنسا بسبب إهانة ماكرون لعلم البلاد في رأس السنة
غضب عارم في فرنسا بسبب إهانة ماكرون لعلم البلاد في رأس السنة
كتب رئيس حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهان علم بلاده بدفعه بعيدا، خلال خطابه... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T05:37+0000
2024-01-02T05:37+0000
2024-01-02T05:37+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقال السياسي الفرنسي غاضبا: "كيف يجرؤ! اختفى العلم الفرنسي خلف ماكرون، بناء على رغبته! تم وضع العلم بين الأعلام الأخرى بعيدًا في الخلفية، وهناك أيضًا قطعة قماش زرقاء وصفراء للاتحاد الأوروبي معلقة هناك. أزالوا علمنا الوطني؟!".ووفقا لفيليبو، فقد أثبت ماكرون، بهذه البادرة أنه يكره فرنسا.في السابق، خلال الخطابات السنوية للرئيس الفرنسي، كان العلم الفرنسي يعلّق في مكان ليس ببعيد عن ماكرون، وفي بعض السنوات كان أيضًا علم الاتحاد الأوروبي بجانبه.
https://sputnikarabic.ae/20231114/صحيفة-تكشف-عن-تمرد-دبلوماسي-فرنسي-كبير-ضد-ماكرون-1083130092.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
غضب عارم في فرنسا بسبب إهانة ماكرون لعلم البلاد في رأس السنة
كتب رئيس حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهان علم بلاده بدفعه بعيدا، خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وقال السياسي الفرنسي غاضبا: "كيف يجرؤ! اختفى العلم الفرنسي خلف ماكرون، بناء على رغبته! تم وضع العلم بين الأعلام الأخرى بعيدًا في الخلفية، وهناك أيضًا قطعة قماش زرقاء وصفراء للاتحاد الأوروبي معلقة هناك. أزالوا علمنا الوطني؟!".
14 نوفمبر 2023, 08:14 GMT
ووفقا لفيليبو، فقد أثبت ماكرون، بهذه البادرة أنه يكره فرنسا.
في السابق، خلال الخطابات السنوية للرئيس الفرنسي، كان العلم الفرنسي يعلّق في مكان ليس ببعيد عن ماكرون، وفي بعض السنوات كان أيضًا علم الاتحاد الأوروبي بجانبه.