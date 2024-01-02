https://sputnikarabic.ae/20240102/لحظة-تدمير-عدد-من-دبابات-ليوبارد-تحت-ضربات-الجيش-الروسي-فيديو-1084644584.html
لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو
لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام القوات الروسية بتدمير دبابات من طراز "ليوبارد-2" الألمانية الصنع تابعة لقوات نظام كييف، خلال محاولتها تنفيذ هجوم على... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T10:12+0000
2024-01-02T10:12+0000
2024-01-02T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين من المجموعة "الغرب" دمروا فصيلة من دبابات "ليوبارد2أ6" المصنوعة في ألمانيا، والتي أرسلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سفاتوفسك. وقالت الوزارة: "في منطقة تيرني، تم الكشف عن تحضير مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية بمشاركة فصيلة مدرعة من دبابات "ليوبارد -2". ودمرت القوات الروسية، باستخدام ذخيرة عالية الدقة، الفصيلة المدرعة". في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع، يمكن رؤية ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد-2أ6" مع حماية برج إضافية مميزة، والتي تم ضربها لضمان تدميرها بعدة ذخائر، بما في ذلك بطائرات "لانتسيت" المسيرة.
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2024
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام القوات الروسية بتدمير دبابات من طراز "ليوبارد-2" الألمانية الصنع تابعة لقوات نظام كييف، خلال محاولتها تنفيذ هجوم على مواقع للقوات الروسية، على محور سفاتوفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين من المجموعة "الغرب" دمروا فصيلة من دبابات "ليوبارد2أ6" المصنوعة في ألمانيا، والتي أرسلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سفاتوفسك.
وقالت الوزارة: "في منطقة تيرني، تم الكشف عن تحضير مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية بمشاركة فصيلة مدرعة من دبابات "ليوبارد -2". ودمرت القوات الروسية، باستخدام ذخيرة عالية الدقة، الفصيلة المدرعة".
في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع، يمكن رؤية ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد-2أ6" مع حماية برج إضافية مميزة، والتي تم ضربها لضمان تدميرها بعدة ذخائر، بما في ذلك بطائرات "لانتسيت" المسيرة.