عربي
القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/لحظة-تدمير-عدد-من-دبابات-ليوبارد-تحت-ضربات-الجيش-الروسي-فيديو-1084644584.html
لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو
لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام القوات الروسية بتدمير دبابات من طراز "ليوبارد-2" الألمانية الصنع تابعة لقوات نظام كييف، خلال محاولتها تنفيذ هجوم على... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T10:12+0000
2024-01-02T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078047106_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_0906a024ba71097d7aa0ee4a5387cb0d.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين من المجموعة "الغرب" دمروا فصيلة من دبابات "ليوبارد2أ6" المصنوعة في ألمانيا، والتي أرسلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سفاتوفسك. وقالت الوزارة: "في منطقة تيرني، تم الكشف عن تحضير مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية بمشاركة فصيلة مدرعة من دبابات "ليوبارد -2". ودمرت القوات الروسية، باستخدام ذخيرة عالية الدقة، الفصيلة المدرعة". في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع، يمكن رؤية ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد-2أ6" مع حماية برج إضافية مميزة، والتي تم ضربها لضمان تدميرها بعدة ذخائر، بما في ذلك بطائرات "لانتسيت" المسيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078047106_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_06cfcf916f99f3c0f4707ac4e93d53fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو

10:12 GMT 02.01.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد توثق قيام القوات الروسية بتدمير دبابات من طراز "ليوبارد-2" الألمانية الصنع تابعة لقوات نظام كييف، خلال محاولتها تنفيذ هجوم على مواقع للقوات الروسية، على محور سفاتوفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين من المجموعة "الغرب" دمروا فصيلة من دبابات "ليوبارد2أ6" المصنوعة في ألمانيا، والتي أرسلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سفاتوفسك.
وقالت الوزارة: "في منطقة تيرني، تم الكشف عن تحضير مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية بمشاركة فصيلة مدرعة من دبابات "ليوبارد -2". ودمرت القوات الروسية، باستخدام ذخيرة عالية الدقة، الفصيلة المدرعة".
في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع، يمكن رؤية ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد-2أ6" مع حماية برج إضافية مميزة، والتي تم ضربها لضمان تدميرها بعدة ذخائر، بما في ذلك بطائرات "لانتسيت" المسيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصور06:22 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала