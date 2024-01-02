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https://sputnikarabic.ae/20240102/لحظة-شروع-شخص-باغتيال-زعيم-المعارضة-الكورية-فيديو-1084643117.html
لحظة شروع شخص باغتيال زعيم المعارضة الكورية... فيديو
لحظة شروع شخص باغتيال زعيم المعارضة الكورية... فيديو
تم تداول مقطع فيديو، للحظة طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، في رقبته، خلال حديثه مع صحفيين في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T09:10+0000
2024-01-02T09:10+0000
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وكان قد تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، في وقت سابق، لحادثة طعن أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تعرض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحفيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان.ونشرت وكالة "يونهاب"، صورة لزعيم المعارضة الكورية، وهو ممدد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته وحوله بعض الأشخاص يحاولون إسعافه.وبحسب الوكالة، فإن منفذ عملية الطعن ألقي القبض عليه في مكان الحادث.ووفقا للوكالة، تم نقل ميونغ، إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد حوالي 20 دقيقة من الاعتداء عليه.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة شروع شخص باغتيال زعيم المعارضة الكورية... فيديو

09:10 GMT 02.01.2024
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ
زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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تم تداول مقطع فيديو، للحظة طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، في رقبته، خلال حديثه مع صحفيين في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد.
وكان قد تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، في وقت سابق، لحادثة طعن أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تعرض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحفيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان.
ونشرت وكالة "يونهاب"، صورة لزعيم المعارضة الكورية، وهو ممدد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته وحوله بعض الأشخاص يحاولون إسعافه.
وبحسب الوكالة، فإن منفذ عملية الطعن ألقي القبض عليه في مكان الحادث.
ووفقا للوكالة، تم نقل ميونغ، إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية، بعد حوالي 20 دقيقة من الاعتداء عليه.
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