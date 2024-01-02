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https://sputnikarabic.ae/20240102/محافظ-بنك-إسرائيل-نفقات-الحرب-تصل-إلى-58-مليار-دولار-1084646588.html
محافظ بنك إسرائيل: نفقات الحرب تصل إلى 58 مليار دولار
محافظ بنك إسرائيل: نفقات الحرب تصل إلى 58 مليار دولار
قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن نفقات الحرب ستصل إلى 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار)، بالإضافة إلى تقدير بأن الزيادة الدائمة في الإنفاق الدفاعي ستصل... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T11:45+0000
2024-01-02T11:45+0000
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وأضاف يارون مؤتمر صحفي، مساء أمس الإثنين، عقب إعلان البنك خفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وفق موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي.وأشار محافظ البنك إلى تضرر العديد من مجالات الاقتصاد جراء الحرب، من بينها المعمار وسوق الإسكان.وقال في هذا الصدد: "في ظل الأضرار التي لحقت بصناعة البناء والتشييد نتيجة اندلاع الحرب بسبب قلة العمالة، من المهم أن تستمر الحكومة في العمل على إضافة المزيد من العمال إلى صناعة البناء والتشييد في أقرب وقت ممكن".وأوضح أن نفقات الحرب والخسائر الناجمة عن فقدان الدخل بالنسبة للكثيرين بينهم جنود الاحتياط الذين يقاتلون في غزة ستصل إلى 210 مليار شيكل.ومن المقدر أيضا، بحسب يارون أن تصل الزيادة الدائمة في الإنفاق الدفاعي إلى 20 مليار شيكل، بالإضافة إلى زيادة إضافية قدرها 10 مليارات شيكل، من بين أمور أخرى، لإعادة إعمار مستوطنات الجنوب.وفيما يتعلق بسلوك الحكومة، دعا المحافظ إلى إجراء تعديلات على الميزانية في وقت مبكر من عام 2024.وقال: "إن السياسة التي سيتم اعتمادها للتعامل مع الصعوبات المتعددة لها أهمية حاسمة على قدرة الاقتصاد على النمو مرة أخرى قريبا. يجب على الحكومة اتخاذ التدابير المالية اللازمة للتعامل مع تكاليف الحرب ومع زيادة ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة من أجل إعادة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن إلى مسار النمو المستدام وعدم التدهور لسنوات ضائعة".وأكد أن "مبادئ ذلك واضحة: التركيز على نفقات الحرب ومحركات النمو والتخلي عن جميع النفقات غير الضرورية، التي لا تدعم النمو".يشار إلى أن كلفة الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة قد ارتفعت من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، ثم إلى 35 مليار دولار، وبلغت لاحقا 50 مليار دولار، لتصل إلى 58 ملياراً حاليا.
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https://sputnikarabic.ae/20231110/بعد-أكثر-من-شهر-الاقتصاد-الإسرائيلي-ينزف-جراء-حرب-غزة-1083027781.html
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محافظ بنك إسرائيل: نفقات الحرب تصل إلى 58 مليار دولار

11:45 GMT 02.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن نفقات الحرب ستصل إلى 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار)، بالإضافة إلى تقدير بأن الزيادة الدائمة في الإنفاق الدفاعي ستصل إلى 20 مليار شيكل (5.56 مليار دولار).
وأضاف يارون مؤتمر صحفي، مساء أمس الإثنين، عقب إعلان البنك خفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وفق موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي.
وأشار محافظ البنك إلى تضرر العديد من مجالات الاقتصاد جراء الحرب، من بينها المعمار وسوق الإسكان.
وقال في هذا الصدد: "في ظل الأضرار التي لحقت بصناعة البناء والتشييد نتيجة اندلاع الحرب بسبب قلة العمالة، من المهم أن تستمر الحكومة في العمل على إضافة المزيد من العمال إلى صناعة البناء والتشييد في أقرب وقت ممكن".
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وأوضح أن نفقات الحرب والخسائر الناجمة عن فقدان الدخل بالنسبة للكثيرين بينهم جنود الاحتياط الذين يقاتلون في غزة ستصل إلى 210 مليار شيكل.
ومن المقدر أيضا، بحسب يارون أن تصل الزيادة الدائمة في الإنفاق الدفاعي إلى 20 مليار شيكل، بالإضافة إلى زيادة إضافية قدرها 10 مليارات شيكل، من بين أمور أخرى، لإعادة إعمار مستوطنات الجنوب.
وفيما يتعلق بسلوك الحكومة، دعا المحافظ إلى إجراء تعديلات على الميزانية في وقت مبكر من عام 2024.
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وقال: "إن السياسة التي سيتم اعتمادها للتعامل مع الصعوبات المتعددة لها أهمية حاسمة على قدرة الاقتصاد على النمو مرة أخرى قريبا. يجب على الحكومة اتخاذ التدابير المالية اللازمة للتعامل مع تكاليف الحرب ومع زيادة ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة من أجل إعادة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن إلى مسار النمو المستدام وعدم التدهور لسنوات ضائعة".
وأكد أن "مبادئ ذلك واضحة: التركيز على نفقات الحرب ومحركات النمو والتخلي عن جميع النفقات غير الضرورية، التي لا تدعم النمو".
يشار إلى أن كلفة الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة قد ارتفعت من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، ثم إلى 35 مليار دولار، وبلغت لاحقا 50 مليار دولار، لتصل إلى 58 ملياراً حاليا.
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