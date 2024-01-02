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https://sputnikarabic.ae/20240102/مقتل-5-أشخاص-على-متن-طائرة-خفر-السواحل-التي-اصطدمت-بطائرة-الركاب-في-مطار-هانيدا-في-طوكيو-1084646794.html
مقتل 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل التي اصطدمت بطائرة الركاب في مطار هانيدا في طوكيو
مقتل 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل التي اصطدمت بطائرة الركاب في مطار هانيدا في طوكيو
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، نقلاً عن إدارة شرطة طوكيو أن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T11:55+0000
2024-01-02T11:55+0000
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في البداية، أفادت التقارير بوفاة أربعة أشخاص، لكن بعد دقائق قليلة أبلغت عن وفاة أخرى.واشتعلت النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة JAL كانت في طريقها من سابورو إلى هوكايدو في مطار طوكيو. ووفقا للبيانات المحدثة، كان هناك 379 شخصا على متن الطائرة، من بينهم ثمانية أطفال رضع. تمكن الجميع من مغادرة الطائرة. وبحسب آخر المعلومات، لم يصب أي من الركاب بأذى.ويعتقد أن النيران اشتعلت في الطائرة، نتيجة اصطدام طائرة الركاب بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني. وبحسب ممثلي الخطوط الجوية اليابانية، فمن الممكن أن يكون الاصطدام قد حدث لحظة الهبوط، عندما كانت الطائرة الأخرى على المدرج.وكان هناك ستة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل، يعتقد أن شخصا واحدا قد نجا.
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مقتل 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل التي اصطدمت بطائرة الركاب في مطار هانيدا في طوكيو

11:55 GMT 02.01.2024
© MrArefiev/Youtubeطائرة ركاب روسية
طائرة ركاب روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© MrArefiev/Youtube
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، نقلاً عن إدارة شرطة طوكيو أن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني التي اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة JAL في مطار هانيدا الدولي لقوا حتفهم.
في البداية، أفادت التقارير بوفاة أربعة أشخاص، لكن بعد دقائق قليلة أبلغت عن وفاة أخرى.
واشتعلت النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة JAL كانت في طريقها من سابورو إلى هوكايدو في مطار طوكيو. ووفقا للبيانات المحدثة، كان هناك 379 شخصا على متن الطائرة، من بينهم ثمانية أطفال رضع. تمكن الجميع من مغادرة الطائرة. وبحسب آخر المعلومات، لم يصب أي من الركاب بأذى.
ويعتقد أن النيران اشتعلت في الطائرة، نتيجة اصطدام طائرة الركاب بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني. وبحسب ممثلي الخطوط الجوية اليابانية، فمن الممكن أن يكون الاصطدام قد حدث لحظة الهبوط، عندما كانت الطائرة الأخرى على المدرج.
وكان هناك ستة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل، يعتقد أن شخصا واحدا قد نجا.
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