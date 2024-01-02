https://sputnikarabic.ae/20240102/مقتل-5-أشخاص-على-متن-طائرة-خفر-السواحل-التي-اصطدمت-بطائرة-الركاب-في-مطار-هانيدا-في-طوكيو-1084646794.html
مقتل 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل التي اصطدمت بطائرة الركاب في مطار هانيدا في طوكيو
مقتل 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل التي اصطدمت بطائرة الركاب في مطار هانيدا في طوكيو
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، نقلاً عن إدارة شرطة طوكيو أن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T11:55+0000
2024-01-02T11:55+0000
2024-01-02T11:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102142/23/1021422329_11:0:1268:707_1920x0_80_0_0_9c838b648a3827871ddec85666955472.jpg
في البداية، أفادت التقارير بوفاة أربعة أشخاص، لكن بعد دقائق قليلة أبلغت عن وفاة أخرى.واشتعلت النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة JAL كانت في طريقها من سابورو إلى هوكايدو في مطار طوكيو. ووفقا للبيانات المحدثة، كان هناك 379 شخصا على متن الطائرة، من بينهم ثمانية أطفال رضع. تمكن الجميع من مغادرة الطائرة. وبحسب آخر المعلومات، لم يصب أي من الركاب بأذى.ويعتقد أن النيران اشتعلت في الطائرة، نتيجة اصطدام طائرة الركاب بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني. وبحسب ممثلي الخطوط الجوية اليابانية، فمن الممكن أن يكون الاصطدام قد حدث لحظة الهبوط، عندما كانت الطائرة الأخرى على المدرج.وكان هناك ستة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل، يعتقد أن شخصا واحدا قد نجا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102142/23/1021422329_168:0:1111:707_1920x0_80_0_0_5509df9a6282075847b62049d0014fa7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل التي اصطدمت بطائرة الركاب في مطار هانيدا في طوكيو
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، نقلاً عن إدارة شرطة طوكيو أن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني التي اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة JAL في مطار هانيدا الدولي لقوا حتفهم.
في البداية، أفادت التقارير بوفاة أربعة أشخاص، لكن بعد دقائق قليلة أبلغت عن وفاة أخرى.
واشتعلت النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة JAL كانت في طريقها من سابورو إلى هوكايدو في مطار طوكيو. ووفقا للبيانات المحدثة، كان هناك 379 شخصا على متن الطائرة، من بينهم ثمانية أطفال رضع. تمكن الجميع من مغادرة الطائرة. وبحسب آخر المعلومات، لم يصب أي من الركاب بأذى.
ويعتقد أن النيران اشتعلت في الطائرة، نتيجة اصطدام طائرة الركاب بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني. وبحسب ممثلي الخطوط الجوية اليابانية، فمن الممكن أن يكون الاصطدام قد حدث لحظة الهبوط، عندما كانت الطائرة الأخرى على المدرج.
وكان هناك ستة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل، يعتقد أن شخصا واحدا قد نجا.