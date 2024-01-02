https://sputnikarabic.ae/20240102/هجوم-جوي-إسرائيلي-يستهدف-بعض-النقاط-في-ريف-العاصمة-السورية-دمشق-1084639557.html
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية دمشق
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية دمشق
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بتعرض عدد من النقاط في ريف العاصمة السورية دمشق، لهجوم جوي إسرائيلي. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T05:23+0000
2024-01-02T05:23+0000
2024-01-02T05:23+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 04:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".وعادة ما تشن إسرائيل غارات جوية على مناطق في سوريا، بزعم استهدافها مواقع تابعة لإيران، لكنها لم تكن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، حتى بدأ الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، إعلان مسؤوليته عن بعض الهجمات منذ بدء التصعيد مع حركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.
https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-4-آخرين-1084633236.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في ريف العاصمة السورية دمشق
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بتعرض عدد من النقاط في ريف العاصمة السورية دمشق، لهجوم جوي إسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 04:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".
وعادة ما تشن إسرائيل غارات جوية على مناطق في سوريا، بزعم استهدافها مواقع تابعة لإيران، لكنها لم تكن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، حتى بدأ الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، إعلان مسؤوليته عن بعض الهجمات منذ بدء التصعيد مع حركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.