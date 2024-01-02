https://sputnikarabic.ae/20240102/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تبين-تخلي-الغرب-عن-أوكرانيا-1084642538.html

وزيرة خارجية النمسا السابقة تبين تخلي الغرب عن أوكرانيا

وزيرة خارجية النمسا السابقة تبين تخلي الغرب عن أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن الغرب غيّر موقفه ولم يعد يأمل في انتصار أوكرانيا. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T08:28+0000

2024-01-02T08:28+0000

2024-01-02T08:28+0000

العالم

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وقالت كنيسل في مقابلة مع الصحفي فلافيو فون فيتزليبن: "لقد تغير الغرب 180 درجة. على وجه الخصوص، قبل عام بالضبط، كان يقول إن القوات المسلحة الروسية على وشك الانهيار، وأن بعض التغيرات ستحدث. والآن عناوين المنشورات في صحيفة "فاينانشال تايمز" ومجلة "إيكونوميست" تطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب؟"وأضافت كنيسل أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قد فشل، وتقدمت روسيا في الهجوم ويمكنها الإعلان عن المناطق الجديدة التي سيطرت عليها.وفي 4 يونيو/حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وشارك في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240102/سفير-أمريكا-السابق-لدى-الناتو-يحدد-موعدا-قريبا-لخسارة-أوكرانيا--1084642365.html

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