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https://sputnikarabic.ae/20240103/آر-في-في--إم-دي-صاروخ-جو---جو-روسي-يدمر-جميع-الطائرات-الحربية-صور-1084663553.html
"آر في في- إم دي".. صاروخ "جو - جو" روسي يدمر جميع الطائرات الحربية... صور
"آر في في- إم دي".. صاروخ "جو - جو" روسي يدمر جميع الطائرات الحربية... صور
تمتلك روسيا بنية تحتية وخبرات علمية مكنتها من تطوير أخطر الترسانات الصاروخية في العالم، التي تجعلها قادرة على تدمير أي هدف معاد في البر والبحر والجو بدقة عالية... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T07:39+0000
2024-01-03T07:39+0000
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وتضم الترسانة الروسية صواريخ تم تصميمها للانطلاق من الطائرات الحربية لتدمير طائرات عسكرية أخرى وتعرف بصواريخ "جو - جو" ومنها الصاروخ "آر في في - إم دي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويصنف "آر في في - إم دي" ضمن الصواريخ الموجهة التي يمكنها تدمير:ويقول الموقع إن الصاروخ "آر في في - إم دي"، يتكون من مرحلة واحدة ويستخدم محرك يعمل بالوقود الصلب، ومزود برادار إيجابي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.المواصفات الفنيةويتميز الصاروخ "آر في في - إم دي" بقدرته على استهداف الطائرات المعادية من أي اتجاه حتى إذا كان الهدف الجوي في اتجاه معاكس لاتجاه الجاذبية الأرضية.كما يمكن للصاروخ الروسي أن يواصل رحلته نحو الهدف في المسار المحدد حتى في أسوأ ظروف التشويش الإلكتروني.وتستخدم الطائرات الروسية هذا الصاروخ في المعارك الجوية المباشرة مع طائرات حربية أخرى لتدميرها من مدى قصير اعتمادا على دقة إصابة الهدف التي يمتلكها الصاروخ بفضل نظام التوجيه الإيجابي الذي يستخدم الأشعة تحت الحمراء.
https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"آر في في- إم دي".. صاروخ "جو - جو" روسي يدمر جميع الطائرات الحربية... صور

07:39 GMT 03.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "جو - جو" روسي طراز "آر في في - إم دي"
صاروخ جو - جو روسي طراز آر في في - إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Sputnik
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تمتلك روسيا بنية تحتية وخبرات علمية مكنتها من تطوير أخطر الترسانات الصاروخية في العالم، التي تجعلها قادرة على تدمير أي هدف معاد في البر والبحر والجو بدقة عالية وفي ثوان معدودة.
وتضم الترسانة الروسية صواريخ تم تصميمها للانطلاق من الطائرات الحربية لتدمير طائرات عسكرية أخرى وتعرف بصواريخ "جو - جو" ومنها الصاروخ "آر في في - إم دي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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29 نوفمبر 2022, 15:03 GMT

ويصنف "آر في في - إم دي" ضمن الصواريخ الموجهة التي يمكنها تدمير:

المقاتلات الحربية.
الطائرات الهجومية.
القاذفات.
المروحيات.
طائرات النقل العسكري.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "جو - جو" روسي طراز "آر في في - إم دي"
صاروخ جو - جو روسي طراز آر في في - إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
صاروخ "جو - جو" روسي طراز "آر في في - إم دي"
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
ويقول الموقع إن الصاروخ "آر في في - إم دي"، يتكون من مرحلة واحدة ويستخدم محرك يعمل بالوقود الصلب، ومزود برادار إيجابي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

المواصفات الفنية

المدى: يتراوح من 300 متر إلى 40 كلم.
ارتفاع الاشتباك: من 20 متر حتى 20 كلم.
وزن الإطلاق: 106 كغ.
وزن الرأس الحربي: 8 كغ.
طول الصاروخ: 2.92 متر.
قطر الصاروخ: 17 سم.
العرض عند زعانف الذيل: 51 سم.
العرض عند الزعانف الأمامية: 38 سم.
ويتميز الصاروخ "آر في في - إم دي" بقدرته على استهداف الطائرات المعادية من أي اتجاه حتى إذا كان الهدف الجوي في اتجاه معاكس لاتجاه الجاذبية الأرضية.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "جو - جو" روسي طراز "آر في في - إم دي"
صاروخ جو - جو روسي طراز آر في في - إم دي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
صاروخ "جو - جو" روسي طراز "آر في في - إم دي"
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
كما يمكن للصاروخ الروسي أن يواصل رحلته نحو الهدف في المسار المحدد حتى في أسوأ ظروف التشويش الإلكتروني.
وتستخدم الطائرات الروسية هذا الصاروخ في المعارك الجوية المباشرة مع طائرات حربية أخرى لتدميرها من مدى قصير اعتمادا على دقة إصابة الهدف التي يمتلكها الصاروخ بفضل نظام التوجيه الإيجابي الذي يستخدم الأشعة تحت الحمراء.
© Sputnikإس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
إس – 8 بي إم... صاروخ روسي برأس حربية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
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