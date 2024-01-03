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https://sputnikarabic.ae/20240103/أرقام-تكشف-خسائر-الطرفين-في-الحرب-بين-إسرائيل-وحماس-1084678926.html
أرقام تكشف خسائر الطرفين في الحرب بين إسرائيل وحماس
أرقام تكشف خسائر الطرفين في الحرب بين إسرائيل وحماس
الأرقام المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، تكشف أن الصراع الذي تجدد منذ أكثر من شهرين، هو الأكثر دموية وتدميرا، بين الحروب الخمس التي خاضها الطرفان، منذ وصول... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T15:55+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أرقام تكشف خسائر الطرفين في الحرب بين إسرائيل وحماس

15:55 GMT 03.01.2024
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الأرقام المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، تكشف أن الصراع الذي تجدد منذ أكثر من شهرين، هو الأكثر دموية وتدميرا، بين الحروب الخمس التي خاضها الطرفان، منذ وصول الحركة للحكم في قطاع غزة عام 2007.
أرقام تكشف خسائر الطرفين في الحرب بين إسرائيل وحماس - سبوتنيك عربي
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