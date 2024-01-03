https://sputnikarabic.ae/20240103/إعادة-248-عسكريا-روسيا-من-الأراضي-التي-يسيطر-عليها-نظام-كييف-1084679423.html

إعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف

إعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعادة 248 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات معقدة. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T16:22+0000

2024-01-03T16:22+0000

2024-01-03T16:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضافت الوزارة أن عودة الجنود الروس أصبحت ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في الوقت الحالي يقدم للعسكريين المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وسيتم نقلهم بطائرات النقل العسكرية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وفي وقت سابق، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني شملت 107 أسرى من كلا الجانبين.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في 3 نوفمبر، ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 107 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث كانوا تحت ظروف خطر الموت المحدق في الأسر".وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".وأضاف: "من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم".

https://sputnikarabic.ae/20231227/إعلام-ألماني-يقر-بتقدم-الجيش-الروسي-وتحقيق-نجاحات-ضد-قوات-كييف-1084500828.html

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