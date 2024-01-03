https://sputnikarabic.ae/20240103/إعادة-248-عسكريا-روسيا-من-الأراضي-التي-يسيطر-عليها-نظام-كييف-1084679423.html
إعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
إعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعادة 248 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات معقدة. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T16:22+0000
2024-01-03T16:22+0000
2024-01-03T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وأضافت الوزارة أن عودة الجنود الروس أصبحت ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في الوقت الحالي يقدم للعسكريين المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وسيتم نقلهم بطائرات النقل العسكرية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وفي وقت سابق، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني شملت 107 أسرى من كلا الجانبين.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في 3 نوفمبر، ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 107 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث كانوا تحت ظروف خطر الموت المحدق في الأسر".وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".وأضاف: "من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم".
https://sputnikarabic.ae/20231227/إعلام-ألماني-يقر-بتقدم-الجيش-الروسي-وتحقيق-نجاحات-ضد-قوات-كييف-1084500828.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعادة 248 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات معقدة.
وأضافت الوزارة أن عودة الجنود الروس أصبحت ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في الوقت الحالي يقدم للعسكريين المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وسيتم نقلهم بطائرات النقل العسكرية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وفي وقت سابق، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني شملت 107 أسرى من كلا الجانبين.
وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "اليوم سنستعيد 107 من مقاتلينا من السجون الأوكرانية. سنسلم أوكرانيا العدد نفسه، وهم في الأساس من مقاتلي الجيش الأوكراني. من بين إجمالي المقاتلين المحررين هناك 65 شخصًا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
27 ديسمبر 2023, 14:34 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في 3 نوفمبر، ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 107 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث كانوا تحت ظروف خطر الموت المحدق في الأسر".
على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية، سيتم تسليم المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، كما سيتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية لجميع المفرج عنهم.
وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام
": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".
وأضاف: "من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم".