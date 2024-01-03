https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-أمريكي-الاقتصاد-الروسي-قوي-والهجوم-الأوكراني-فشل-يجب-النظر-إلى-الأمور-بواقعية-1084660996.html

إعلام أمريكي: الاقتصاد الروسي قوي والهجوم الأوكراني فشل.. يجب النظر إلى الأمور بواقعية

إعلام أمريكي: الاقتصاد الروسي قوي والهجوم الأوكراني فشل.. يجب النظر إلى الأمور بواقعية

نصحت صحيفة أمريكية الساسة الغربيين بالنظر إلى الأمور في أوكرانيا بشكل واقعي، مؤكدة أن الهجوم الأوكراني المزعوم قد فشل. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T06:29+0000

2024-01-03T06:29+0000

2024-01-03T06:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073583671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4d43908137e663c31513dd2dda3a4fe.jpg

وأكد مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا في المستقبل القريب من السيطرة على أي أراضي، "لذلك نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة رصينة على الوضع".وأشار كاتب المقال إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، وأنه يزيد إنتاجه العسكري بشكل أسرع بكثير من أوكرانيا وحلفائها.وتابع الكاتب: "لقد أدى الصراع إلى تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية الغربية، خاصة في أوروبا وإلى حد كبير في الولايات المتحدة الأمريكية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-أهدافا-جوية-فوق-بيلغورود-1084659939.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم