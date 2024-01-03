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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إلغاء-زيارة-زيلنسكي-لإسرائيل،-فما-سبب-ذلك-1084665229.html
إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسرائيل.. فما سبب ذلك؟
إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسرائيل.. فما سبب ذلك؟
قال مسؤول إسرائيلي إن الزيارات التي كان يقوم بها رؤساء أجانب للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل، قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب حقيقي لمثل هذه الزيارات في... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T08:12+0000
2024-01-03T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تعليقا على أنباء حول زيارة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تل أبيب.ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوكرانيين وإسرائيليين قولهم إنه كان من المفترض أن يقوم زيلينسكي بزيارة تضامنية إلى إسرائيل، لكن تم إلغاؤها بسبب التصعيد الأمني مع روسيا، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.ولفت الموقع إلى أن حرب غزة جعلت الدعم الغربي لأوكرانيا يتراجع، إضافة إلى عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على توفير جميع الأسلحة التي تطلبها كييف وإسرائيل.وقال الموقع إن دبلوماسيا أوكرانيا كبيرا وصف عدم ذهاب زيلينسكي إلى إسرائيل بأنه أمر مؤسف للغاية.وبحسب الموقع، فإن زيلينسكي حاول زيارة إسرائيل مرتين، الأولى كانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارات، بينما تسبب تسريب موعد الزيارة الثانية للإعلام في إلغائها أيضا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط 2022، انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، مؤكدا أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا لا مفر منها، ومؤخرا فشلت كييف في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي رغم الدعم الغربي الهائل الذي تتلقاه، والذي أخذ في التراجع منذ اندلاع الحرب في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/ردا-على-تصريحات-زيلينسكي-برلماني-روسي-يبين-السبب-الحقيقي-وراء-فشل-الهجوم-المضاد-1084643239.html
https://sputnikarabic.ae/20240102/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-شروط-حل-الصراع-في-أوكرانيا-ستمليها-روسيا-1084651172.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسرائيل.. فما سبب ذلك؟

08:12 GMT 03.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قال مسؤول إسرائيلي إن الزيارات التي كان يقوم بها رؤساء أجانب للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل، قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب حقيقي لمثل هذه الزيارات في الوقت الحالي.
ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تعليقا على أنباء حول زيارة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تل أبيب.
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ردا على تصريحات زيلينسكي... برلماني روسي يبين السبب الحقيقي وراء فشل "الهجوم المضاد"
أمس, 09:13 GMT
ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوكرانيين وإسرائيليين قولهم إنه كان من المفترض أن يقوم زيلينسكي بزيارة تضامنية إلى إسرائيل، لكن تم إلغاؤها بسبب التصعيد الأمني مع روسيا، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.
ولفت الموقع إلى أن حرب غزة جعلت الدعم الغربي لأوكرانيا يتراجع، إضافة إلى عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على توفير جميع الأسلحة التي تطلبها كييف وإسرائيل.
وقال الموقع إن دبلوماسيا أوكرانيا كبيرا وصف عدم ذهاب زيلينسكي إلى إسرائيل بأنه أمر مؤسف للغاية.
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوزراء السلوفاكي: شروط حل الصراع في أوكرانيا ستمليها روسيا
أمس, 15:47 GMT
وبحسب الموقع، فإن زيلينسكي حاول زيارة إسرائيل مرتين، الأولى كانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارات، بينما تسبب تسريب موعد الزيارة الثانية للإعلام في إلغائها أيضا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط 2022، انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، مؤكدا أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا لا مفر منها، ومؤخرا فشلت كييف في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي رغم الدعم الغربي الهائل الذي تتلقاه، والذي أخذ في التراجع منذ اندلاع الحرب في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
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