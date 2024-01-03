https://sputnikarabic.ae/20240103/إلغاء-زيارة-زيلنسكي-لإسرائيل،-فما-سبب-ذلك-1084665229.html

إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسرائيل.. فما سبب ذلك؟

إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسرائيل.. فما سبب ذلك؟

قال مسؤول إسرائيلي إن الزيارات التي كان يقوم بها رؤساء أجانب للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل، قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب حقيقي لمثل هذه الزيارات في... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T08:12+0000

2024-01-03T08:12+0000

2024-01-03T08:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ذكر ذلك موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تعليقا على أنباء حول زيارة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تل أبيب.ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوكرانيين وإسرائيليين قولهم إنه كان من المفترض أن يقوم زيلينسكي بزيارة تضامنية إلى إسرائيل، لكن تم إلغاؤها بسبب التصعيد الأمني مع روسيا، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.ولفت الموقع إلى أن حرب غزة جعلت الدعم الغربي لأوكرانيا يتراجع، إضافة إلى عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على توفير جميع الأسلحة التي تطلبها كييف وإسرائيل.وقال الموقع إن دبلوماسيا أوكرانيا كبيرا وصف عدم ذهاب زيلينسكي إلى إسرائيل بأنه أمر مؤسف للغاية.وبحسب الموقع، فإن زيلينسكي حاول زيارة إسرائيل مرتين، الأولى كانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارات، بينما تسبب تسريب موعد الزيارة الثانية للإعلام في إلغائها أيضا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط 2022، انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، مؤكدا أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا لا مفر منها، ومؤخرا فشلت كييف في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي رغم الدعم الغربي الهائل الذي تتلقاه، والذي أخذ في التراجع منذ اندلاع الحرب في غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا