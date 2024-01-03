https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-أهدافا-جوية-فوق-بيلغورود-1084659939.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض أهدافا جوية فوق بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض أهدافا جوية فوق بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أهدافا جوية كانت في طريقها نحو بيلغورود. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T03:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق مقاطعة بيلغورود ومدينة بيلغورود، وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة".وأشار غلادكوف إلى عدم وجود أي معلومات تفيد بوقوع خسائر حتى اللحظة.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-ستختفي-بعد-الهجوم-على-بيلغورود--1084595889.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الدفاعات الجوية الروسية تعترض أهدافا جوية فوق بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أهدافا جوية كانت في طريقها نحو بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق مقاطعة بيلغورود ومدينة بيلغورود، وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة".
31 ديسمبر 2023, 08:45 GMT
وأشار غلادكوف إلى عدم وجود أي معلومات تفيد بوقوع خسائر حتى اللحظة.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون
، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.