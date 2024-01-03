عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاع-الروسية-طائرات-من-طراز-سو-25-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1084659614.html
الدفاع الروسية: طائرات من طراز "سو-25" تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: طائرات من طراز "سو-25" تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات من طراز "سو-25" قصفت نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك من ارتفاع منخفض للغاية يبلغ نحو 25 مترا. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T03:15+0000
2024-01-03T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047301643_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_beca9705ed531dcf20cb3c10921e177f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية "أصابت أطقم الطائرات الهجومية التابعة للقوات الجوفضائية سو-25 معاقل العدو والقوات البشرية على محور دونيتسك".وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة تم تنفيذها بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، وقصفت الطائرات الروسية أهدافها بنجاح من على ارتفاع منخفض للغاية يبلغ 25 مترا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/الدفاع-الروسية-إحباط-7-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084591680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047301643_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6d48c573e92c85ea56c67be1fad8ba9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: طائرات من طراز "سو-25" تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك

03:15 GMT 03.01.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات من طراز "سو-25" قصفت نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك من ارتفاع منخفض للغاية يبلغ نحو 25 مترا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية "أصابت أطقم الطائرات الهجومية التابعة للقوات الجوفضائية سو-25 معاقل العدو والقوات البشرية على محور دونيتسك".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
31 ديسمبر 2023, 03:23 GMT
وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة تم تنفيذها بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، وقصفت الطائرات الروسية أهدافها بنجاح من على ارتفاع منخفض للغاية يبلغ 25 مترا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصورأمس, 22:23 GMTسجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصورأمس, 13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала