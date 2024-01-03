https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاع-الروسية-طائرات-من-طراز-سو-25-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1084659614.html
الدفاع الروسية: طائرات من طراز "سو-25" تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: طائرات من طراز "سو-25" تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات من طراز "سو-25" قصفت نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك من ارتفاع منخفض للغاية يبلغ نحو 25 مترا. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T03:15+0000
2024-01-03T03:15+0000
2024-01-03T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية "أصابت أطقم الطائرات الهجومية التابعة للقوات الجوفضائية سو-25 معاقل العدو والقوات البشرية على محور دونيتسك".وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة تم تنفيذها بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، وقصفت الطائرات الروسية أهدافها بنجاح من على ارتفاع منخفض للغاية يبلغ 25 مترا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/الدفاع-الروسية-إحباط-7-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084591680.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: طائرات من طراز "سو-25" تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات من طراز "سو-25" قصفت نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك من ارتفاع منخفض للغاية يبلغ نحو 25 مترا.