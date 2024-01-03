https://sputnikarabic.ae/20240103/الذئاب-تبدأ-عمليات-الصيد-البحري-في-كسر-للأنماط-الطبيعية-فيديو-1084665393.html

الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو

الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو

دفعت الروايات التي تتحدث عن صيد الذئاب الباحثين إلى إعادة النظر في الافتراضات حول سلوك هذا الصيد، ونجحت في الاستيلاء على صيد الذئاب لفقمة الميناء، ومثال آخر... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T08:27+0000

2024-01-03T08:27+0000

2024-01-03T08:27+0000

مجتمع

علوم

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وقد لوحظ سابقًا أن الذئاب تستهلك جثث ثعالب البحر، ولكن كيفية حصولها على هذه الجثث وكيفية جمع الفرائس غير معروفة إلى حد كبير.وبدأ العلماء في جامعة ولاية أوريغون، وخدمة المتنزهات الوطنية، وقسم الأسماك والطرائد في ألاسكا في الإجابة على هذه التساؤلات من خلال بحث نُشر في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية.في عام 2016، شهد الباحثون مطاردة ذئاب ذكرية وقتل فقمة ميناء، وتم وضع الذئب بالقرب من مصب جدول عندما اندفع إلى الماء، وأمسك أحد الذئاب بذيل الفقمة، استمر الذئب في تمزيق لحم ذيل الفقمة، وبعد صراع دام حوالي 30 دقيقة، بدا أن الفقمة منهكة، وتحاول رفع رأسها فوق الماء، قام الذئب بسحبها إلى الشريط الرملي المكشوف وبدأ في تمزيق الجرح الموجود وأكل الذيل.وبمجرد مغادرة الذئاب، قام الباحثون بفحص موقع القتل ووجدوا منطقة من الدم المركز حيث من المحتمل أن تكون ثعالب البحر قد قُتلت، وأشار الباحثون إلى أن وجود الدم يشير إلى أن ثعالب البحر كانت على قيد الحياة عندما تعرضت لكمين من قبل الذئاب، بدلاً من أن يتم اصطيادها.نشأ المشروع البحثي في عام 2016 عندما توقفت كيلسي غريفين، عالمة الأحياء في خدمة المتنزهات الوطنية، وبعض زملائها لتناول طعام الغداء على الشاطئ خلال يوم من إجراء مسوحات للحطام البحري ووفيات الطيور في متنزه كاتماي الوطني.يعتمد المشروع على العمل الذي قام به روفلر وليفي وآخرون على الذئاب وثعالب البحر في جزيرة بليزانت، وهي جزيرة مجاورة لخليج جلاسير على بعد نحو 40 ميلاً غرب جونو ومئات الأميال شرق كاتماي عبر خليج ألاسكا.ستتضمن الأوراق المستقبلية تحليل الذئاب وثعالب البحر من متنزه بحيرة كلارك الوطني، ومتنزه جلاسير باي الوطني، ومتنزه كيناي فيجوردز الوطني، بالإضافة إلى كاتماي. يخطط فريق البحث للنظر في كيفية تأثير كثافة ثعالب البحر على النظام الغذائي للذئاب وتنوع النظام الغذائي للذئاب على مستوى القطيع مقابل المستوى الفردي.

https://sputnikarabic.ae/20240103/5-أحداث-فلكية-هي-الأكثر-غرابة-تحدث-في-عام-2024-1084661416.html

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