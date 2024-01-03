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https://sputnikarabic.ae/20240103/الذئاب-تبدأ-عمليات-الصيد-البحري-في-كسر-للأنماط-الطبيعية-فيديو-1084665393.html
الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو
الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو
دفعت الروايات التي تتحدث عن صيد الذئاب الباحثين إلى إعادة النظر في الافتراضات حول سلوك هذا الصيد، ونجحت في الاستيلاء على صيد الذئاب لفقمة الميناء، ومثال آخر... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T08:27+0000
2024-01-03T08:27+0000
مجتمع
علوم
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وقد لوحظ سابقًا أن الذئاب تستهلك جثث ثعالب البحر، ولكن كيفية حصولها على هذه الجثث وكيفية جمع الفرائس غير معروفة إلى حد كبير.وبدأ العلماء في جامعة ولاية أوريغون، وخدمة المتنزهات الوطنية، وقسم الأسماك والطرائد في ألاسكا في الإجابة على هذه التساؤلات من خلال بحث نُشر في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية.في عام 2016، شهد الباحثون مطاردة ذئاب ذكرية وقتل فقمة ميناء، وتم وضع الذئب بالقرب من مصب جدول عندما اندفع إلى الماء، وأمسك أحد الذئاب بذيل الفقمة، استمر الذئب في تمزيق لحم ذيل الفقمة، وبعد صراع دام حوالي 30 دقيقة، بدا أن الفقمة منهكة، وتحاول رفع رأسها فوق الماء، قام الذئب بسحبها إلى الشريط الرملي المكشوف وبدأ في تمزيق الجرح الموجود وأكل الذيل.وبمجرد مغادرة الذئاب، قام الباحثون بفحص موقع القتل ووجدوا منطقة من الدم المركز حيث من المحتمل أن تكون ثعالب البحر قد قُتلت، وأشار الباحثون إلى أن وجود الدم يشير إلى أن ثعالب البحر كانت على قيد الحياة عندما تعرضت لكمين من قبل الذئاب، بدلاً من أن يتم اصطيادها.نشأ المشروع البحثي في عام 2016 عندما توقفت كيلسي غريفين، عالمة الأحياء في خدمة المتنزهات الوطنية، وبعض زملائها لتناول طعام الغداء على الشاطئ خلال يوم من إجراء مسوحات للحطام البحري ووفيات الطيور في متنزه كاتماي الوطني.يعتمد المشروع على العمل الذي قام به روفلر وليفي وآخرون على الذئاب وثعالب البحر في جزيرة بليزانت، وهي جزيرة مجاورة لخليج جلاسير على بعد نحو 40 ميلاً غرب جونو ومئات الأميال شرق كاتماي عبر خليج ألاسكا.ستتضمن الأوراق المستقبلية تحليل الذئاب وثعالب البحر من متنزه بحيرة كلارك الوطني، ومتنزه جلاسير باي الوطني، ومتنزه كيناي فيجوردز الوطني، بالإضافة إلى كاتماي. يخطط فريق البحث للنظر في كيفية تأثير كثافة ثعالب البحر على النظام الغذائي للذئاب وتنوع النظام الغذائي للذئاب على مستوى القطيع مقابل المستوى الفردي.
https://sputnikarabic.ae/20240103/5-أحداث-فلكية-هي-الأكثر-غرابة-تحدث-في-عام-2024-1084661416.html
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علوم
علوم

الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو

08:27 GMT 03.01.2024
© UNSPLASH/ Jf Brouذئب
ذئب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© UNSPLASH/ Jf Brou
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دفعت الروايات التي تتحدث عن صيد الذئاب الباحثين إلى إعادة النظر في الافتراضات حول سلوك هذا الصيد، ونجحت في الاستيلاء على صيد الذئاب لفقمة الميناء، ومثال آخر لقطيع من الذئاب يفترس ويأكل ثعالب البحر على طول ساحل كاتماي، ألاسكا.
وقد لوحظ سابقًا أن الذئاب تستهلك جثث ثعالب البحر، ولكن كيفية حصولها على هذه الجثث وكيفية جمع الفرائس غير معروفة إلى حد كبير.
وبدأ العلماء في جامعة ولاية أوريغون، وخدمة المتنزهات الوطنية، وقسم الأسماك والطرائد في ألاسكا في الإجابة على هذه التساؤلات من خلال بحث نُشر في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية.

في هذه الدراسة، يصف الباحثون العديد من الحوادث التي لاحظوها والتي تتعلق بالذئاب والثدييات البحرية في حديقة كاتماي الوطنية والتي يعتقدون أنها لم يتم توثيقها من قبل.

في عام 2016، شهد الباحثون مطاردة ذئاب ذكرية وقتل فقمة ميناء، وتم وضع الذئب بالقرب من مصب جدول عندما اندفع إلى الماء، وأمسك أحد الذئاب بذيل الفقمة، استمر الذئب في تمزيق لحم ذيل الفقمة، وبعد صراع دام حوالي 30 دقيقة، بدا أن الفقمة منهكة، وتحاول رفع رأسها فوق الماء، قام الذئب بسحبها إلى الشريط الرملي المكشوف وبدأ في تمزيق الجرح الموجود وأكل الذيل.
وفي عام 2021، شاهد الباحثون ثلاثة ذئاب تصطاد وتأكل ثعالب البحر البالغة على إحدى الجزر أثناء انخفاض المد، وشاهدوا الذئاب وهي تسافر إلى الجزيرة، ثم فقدوا رؤيتها لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، ثم رأوها تعود للظهور وهي تحمل ثعلبا بحريا يعرج.
وبمجرد مغادرة الذئاب، قام الباحثون بفحص موقع القتل ووجدوا منطقة من الدم المركز حيث من المحتمل أن تكون ثعالب البحر قد قُتلت، وأشار الباحثون إلى أن وجود الدم يشير إلى أن ثعالب البحر كانت على قيد الحياة عندما تعرضت لكمين من قبل الذئاب، بدلاً من أن يتم اصطيادها.

وقالت إلين ديميت، طالبة الدكتوراه في ولاية أوريغون: "هذا توثيق مثير حقًا للسلوكيات التي نعتقد أنها لم تتم ملاحظتها بشكل مباشر من قبل العلماء، وأنه يفرض علينا نوعًا ما إعادة النظر في الافتراضات التي تكمن وراء الكثير من قراراتنا الإدارية والنمذجة حول مجموعات الذئاب ومجموعات فرائسها".

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نشأ المشروع البحثي في عام 2016 عندما توقفت كيلسي غريفين، عالمة الأحياء في خدمة المتنزهات الوطنية، وبعض زملائها لتناول طعام الغداء على الشاطئ خلال يوم من إجراء مسوحات للحطام البحري ووفيات الطيور في متنزه كاتماي الوطني.
وأضافت غريفين: "كنت أسأل زملائي في العمل: هل رأى أحد هذا من قبل؟ هل تأكل الذئاب ثعالب البحر في كثير من الأحيان؟ كنت أطرح مجموعة من الأسئلة حول الذئاب ويبدو أنه لا يوجد الكثير من المعلومات عنها".
يعتمد المشروع على العمل الذي قام به روفلر وليفي وآخرون على الذئاب وثعالب البحر في جزيرة بليزانت، وهي جزيرة مجاورة لخليج جلاسير على بعد نحو 40 ميلاً غرب جونو ومئات الأميال شرق كاتماي عبر خليج ألاسكا.
ستتضمن الأوراق المستقبلية تحليل الذئاب وثعالب البحر من متنزه بحيرة كلارك الوطني، ومتنزه جلاسير باي الوطني، ومتنزه كيناي فيجوردز الوطني، بالإضافة إلى كاتماي. يخطط فريق البحث للنظر في كيفية تأثير كثافة ثعالب البحر على النظام الغذائي للذئاب وتنوع النظام الغذائي للذئاب على مستوى القطيع مقابل المستوى الفردي.
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