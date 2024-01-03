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https://sputnikarabic.ae/20240103/القسام-تسيطر-على-مسيرة-إسرائيلية-وتعلن-عن-عمليات-مشتركة-مع-سرايا-القدس-1084672629.html
"القسام" تسيطر على مسيرة إسرائيلية وتعلن عن عمليات مشتركة مع "سرايا القدس"
"القسام" تسيطر على مسيرة إسرائيلية وتعلن عن عمليات مشتركة مع "سرايا القدس"
أعلنت "القسام" في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجاهديها تمكنوا في عملية مشتركة مع سرايا القدس من إسقاط طائرة استطلاع صهيونية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T12:42+0000
2024-01-03T12:42+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأوضحت "القسام" في بيانها أن مجاهديها تمكنوا وسرايا القدس من استهداف تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.وأضافت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.وأشارت كتائب القسام إلى أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج في مدينة غزة.كما استهدفت القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة.وتابعت كتائب القسام باستهداف مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون.كما أكد مقاتلو القسام استهداف جرافة ودبابة إسرائيليتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق حي التفاح في مدينة غزة.وقالت سرايا القدس: "خضنا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة".وأضافت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج مؤكدين مقتل أحدهما وإصابة الآخر.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/قيادي-في-فتح-لا-انقسامات-في-صفوف-المقاومة-الفلسطينية-1084669777.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

"القسام" تسيطر على مسيرة إسرائيلية وتعلن عن عمليات مشتركة مع "سرايا القدس"

12:42 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSفلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام "حماس"
فلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلنت "القسام" في بيان، اليوم الأربعاء، أن مجاهديها تمكنوا في عملية مشتركة مع سرايا القدس من إسقاط طائرة استطلاع صهيونية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرقي مدينة غزة، كما تم تنسيق عمليات عسكرية مع سرايا القدس ضد الإسرائيليين.
وأوضحت "القسام" في بيانها أن مجاهديها تمكنوا وسرايا القدس من استهداف تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.
وأضافت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وأشارت كتائب القسام إلى أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج في مدينة غزة.
كما استهدفت القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة.
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وتابعت كتائب القسام باستهداف مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون.
كما أكد مقاتلو القسام استهداف جرافة ودبابة إسرائيليتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق حي التفاح في مدينة غزة.
وقالت سرايا القدس: "خضنا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة".
وأضافت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج مؤكدين مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
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